Team Cherry conferma: Silksong uscirà prima di Natale

Sì, stavolta sembra proprio vero: Hollow Knight: Silksong esce quest’anno, e non stiamo parlando di un generico “prossimamente”. A confermarlo è stato direttamente Matthew Griffin, responsabile PR e marketing di Team Cherry, che in un messaggio su Discord ha messo nero su bianco che il gioco arriverà prima delle vacanze di Natale. Niente più rinvii, niente più silenzi interminabili. O almeno, così pare.

Sei anni dopo l’annuncio, Silksong è pronto al lancio su tutte le piattaforme

Per chi ha seguito la storia di Silksong sin dall’inizio, questa notizia ha quasi il sapore di una leggenda che finalmente prende forma. Il gioco è stato annunciato sei anni fa e, da allora, è diventato una specie di chimera videoludica: lo aspettavamo tutti, ma sembrava non arrivare mai. Prima la pandemia, poi le ambizioni sempre più alte del team, infine mesi e mesi (anni, in realtà) di totale silenzio stampa. Ogni tanto un trailer, una manciata di screenshot, e poi di nuovo il vuoto.

Eppure, nonostante tutto, l’entusiasmo della community non si è mai spento. Ogni piccolo accenno al gioco è stato analizzato al microscopio, discusso nei forum, condiviso sui social. E ora eccoci qui, con un’uscita confermata entro la fine del 2025, senza ulteriori legami con il lancio di nuove console o eventi esterni. Griffin è stato chiaro: Silksong non è vincolato a nessuna piattaforma in particolare, nemmeno alla nuova Xbox ROG Ally X, con cui era stato accostato in passato.

Quindi no, non sarà un’esclusiva. Il gioco uscirà su tutte le piattaforme principali, e a quanto pare manca davvero poco. Le voci su una sua apparizione alla Gamescom di Colonia iniziano a diventare più credibili, ma non è da escludere che qualcosa possa muoversi anche prima. Magari una demo, un nuovo trailer, chi lo sa?

Fatto sta che, dopo anni di attesa, possiamo finalmente cominciare a preparare i nostri riflessi, perché Hornet sta per tornare, e questa volta per davvero.