Sony: DualSense di PS5 si aggiorna

Sony ha annunciato una novità interessante per l’ecosistema della console PS5. Si tratta di un aggiornamento per il controller DualSense. I cambiamenti sono attesi per la fine dell’anno. Una delle novità introdotte dall’aggiornamento sarà la capacità del DualSense di memorizzare il pairing. Anche con diversi dispositivi. Ciò significa che gli utenti potranno associare il controller non solo alla PS5, ma anche a PC e smartphone. Oltre che altri dispositivi compatibili. Ciò senza la necessità di ripetere la procedura di pairing ogni volta. Tale funzionalità è simile a quella già offerta da Xbox Series X|S. Quest’ultima permette di collegare due dispositivi e passare tra di essi con un semplice comando.

Sony: ecco le novità attese per i controller DualSense

Tale evoluzione rappresenta un passo importante per l’azienda. Il cui obiettivo è rendere il DualSense più versatile. Con l’aggiornamento in arrivo, i giocatori potranno godere di un’esperienza di gioco senza interruzioni. Ciò potendo passare tra la console PS5 e altri dispositivi supportati. Il tutto in modo rapido e facile.

Tale strategia di apertura della compatibilità del DualSense riflette un trend più ampio. Il quale coinvolge l’intera industria dei videogiochi. Qui i produttori stanno cercando di rendere i loro dispositivi più flessibili e interoperabili. Suddetto movimento è particolarmente importante considerando che fino a pochi anni fa, l’interoperabilità tra console e altri dispositivi era limitata e poco praticabile.

Al momento, il DualSense di PS5 è già compatibile con PC e alcuni smartphone. Ma l’aggiornamento promesso dovrebbe rendere ancora più fluida l’esperienza d’uso su tali piattaforme. Gli utenti potranno quindi beneficiare di un’esperienza di gioco unificata. E senza soluzione di continuità. Indipendentemente dal dispositivo su cui scelgono di giocare. L’annuncio dell’aggiornamento del DualSense rappresenta un passo avanti verso l’integrazione e l’accessibilità migliorata. Un processo che sta coinvolgendo tutti i dispositivi di gioco Sony. Anticipando un futuro dove i giocatori potranno scegliere liberamente dove e come giocare con il loro controller preferito.