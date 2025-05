Sony PlayStation 5 Slim è in sconto su Amazon: mai vista a questo prezzo

Sony PlayStation 5 Slim è la console più amata e ricercata dal pubblico di tutto il mondo, nonostante i grandi sforzi di Microsoft, gli utenti sono particolarmente affezionati al device di casa Sony, il quale riesce sempre a riservare ottime prestazioni ed un design completamente rinnovato rispetto al passato. In occasione della promozione Days of Play, Amazon ha abbassato la spesa che l’utente deve sostenere per il suo acquisto.

Come i più attenti avranno notato, il modello coinvolto nella promozione è lo “Slim“, ovvero con un design più ridotto e sottile rispetto al passato, anche se ancora dotato del lettore sul lato, il che la rende compatibile non solo con i titoli digitali, ma anche in formato fisico. Venduta nella sua classica colorazione Bianca, presenta all’interno della confezione anche il joystick dualsense dello stesso identico colore, così da poter iniziare sin da subito a giocare con i giochi preferiti.

Occasione da non perdere per avere i codici sconto Amazon gratis sul vostro smartphone, andate subito ad iscrivervi al canale Telegram che ogni giorno li regala a tutti gli iscritti.

Sony PlayStation 5 è in promozione con forte sconto su Amazon

Negli ultimi tempi sfortunatamente Sony ha deciso di alzare continuamente il prezzo della propria console, ma in questi giorni, grazie al periodo promozionale Days of Play, è possibile approfittare di uno sconto molto interessante: si parte dal listino di 549,99 euro, con la riduzione effettiva di 100 euro, per arrivare ad un investimento finale di soli 449 euro. Acquistate il prodotto a questo link.

Tante varianti disponibili

Gli interessati all’acquisto devono comunque sapere essere disponibili sul mercato anche varianti differenti tra loro, che si appoggiano sulla presenza in confezione di un gioco (definito bundle) o di più joystick. Al link inserito poco sopra potete trovare tutte le informazioni di cui necessitate, è chiaro che il prezzo sarà altrettanto vario.