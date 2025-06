Fairphone 6 si prepara al lancio del 25 giugno

Fairphone si appresta a presentare il suo nuovo modello. Il Fairphone 6. L’annuncio ufficiale è previsto per il 25 giugno. L’azienda olandese continua a puntare su un concept unico nel mondo degli smartphone. La modularità estrema. Questo telefono offrirà agli utenti la possibilità di sostituire facilmente componenti danneggiate o aggiornare singole parti. Come fotocamere, speaker, display o batteria. Il prezzo di lancio sarà di 549,99 euro per la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. I colori disponibili saranno Horizon Black, Cloud White e Forest Green, una palette sobria ma elegante.

Il nuovo telefono mantiene la tradizione di un design pratico e funzionale. Con bordi migliorati rispetto al modello precedente. Il display integra un piccolo foro centrale per la fotocamera frontale. Mentre ai lati si notano il tasto di accensione e uno slider giallo. Probabilmente utilizzato per aprire la cover posteriore intercambiabile. Non mancherà una doppia fotocamera principale, composta da un sensore standard e uno ultra grandangolare, per rispondere alle esigenze fotografiche moderne.

Fairphone 6: una modularità potenziata e nuove opportunità di personalizzazione

Tra le novità più interessanti del Fairphone 6 c’è un supporto integrato sulla scocca posteriore, che permetterà di collegare accessori di terze parti pensati appositamente per questo modello. Tra questi accessori si trovano un porta tessere e un cordino con anello, utili per personalizzare e migliorare l’esperienza d’uso. Questo supporto amplia la flessibilità del telefono, rendendolo non solo più sostenibile ma anche più versatile.

Inoltre, il nuovo modello rinuncia alla cornice in metallo del predecessore, eliminando i tipici tagli per l’antenna, un cambiamento che potrebbe influire sia sull’estetica che sulla funzionalità. Il Fairphone 6 si presenta quindi come un device moderno e attento alle esigenze di chi cerca uno smartphone che duri nel tempo e possa essere aggiornato senza doverlo sostituire completamente. Il prezzo è inferiore rispetto al lancio del Fairphone 5, segno di una strategia rivolta ad aumentare i volumi di vendita puntando su un mercato più ampio.