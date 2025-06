AliExpress: prezzo da urlo per l’adattatore Apple CarPlay e Android Auto wireless

Siete in possesso di un’auto senza Apple CarPlay o Android Auto in modalità wireless? abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. In questi giorni su AliExpress potete trovare uno sconto importante sull’acquisto del giusto accessorio, o meglio definito adattatore, che renderà l’esperienza decisamente più alla portata di tutti.

Lo sconto che potete cogliere al volo giusto in questi giorni viene applicato su un prodotto che vuole dire la sua nel mercato, ha le dimensioni di una chiavetta USB, deve essere collegato fisicamente alla porta USB-A della vettura, e dall’altra parte presenta anche un connettore USB-C, nel caso in cui si preferisse la connessione fisica ad Android Auto o Apple CarPlay. Adatto per ogni modello in commercio, a prescindere dal marchio, offre una discreta versatilità in fase di utilizzo e di accessibilità al sistema.

AliExpress: lo sconto sull’adattatore è da pazzi

Acquistare questo prodotto richiede tutt’altro che una spesa elevata, difatti il consumatore si ritrova a non dover spendere i 31,23 euro necessari per il suo acquisto di listino, potendo fare affidamento su un investimento finale di soli 14,99 euro, collegandosi a questo link di AliExpress.

Le dimensioni sono davvero ridottissime, trattasi di un prodotto che può stare tranquillamente nel palmo di una mano, dotato di un processore dual-core presente al suo interno, capace di creare una rete wireless a 5GHz, oltre supportare la connettività bluetooth 5.2, facilitando così il collegamento con la maggior parte dei dispositivi attualmente disponibili in commercio.

La connessione Android Auto e Apple CarPlay wireless è davvero rapidissima, pensate difatti che bastano 5-10 secondi per iniziare ad utilizzarli, con tempi di rispost rapidissima e ritardi ridotti veramente al minimo. L’utente non deve fare altro che collegarlo alla porta USB-A della propria vettura ed iniziare ad utilizzarlo, da notare difatti che non dispone di un caricabatterie, in quanto la carica la prende direttamente tramite la suddetta connessione fisica.