DR 6.0 T-GDI: il nuovo SUV ha più motorizzazioni

Il DR 6.0 T-GDI arriva sul mercato con un’offerta completa e interessante. Si va un prezzo di partenza di 31.900 euro per la versione benzina. Il modello, tra specifiche è costo, è quindi una scelta valida per chi cerca un SUV di qualità. Se poi si è in cerca di un’opzione più ecologica c’è anche la variante Thermohybrid. In tal caso l’auto possiede un mix di alimentazione benzina/GPL ed è proposta a 33.900 euro. Il motore 1.6 turbo benzina tocca i 185 CV e una coppia di 275 Nm. Riesce a regalare così prestazioni dinamiche e una velocità massima di 200 km/h. A ciò si aggiungono consumi contenuti, con una media di 7,6 l/100 km e un impatto ambientale ridotto grazie alle emissioni di 175 g/km di CO2. Per chi preferisce il GPL, la versione Thermohybrid del DR scende a 178 CV. Qui i consumi sono leggermente più alti e le emissioni sono di 165 g/km di CO2.

Il design esterno del nuovo modello DR è elegante, imponente e cattura sin da subito. Questo include una calandra distintiva e fari allungati che donano un carattere deciso alla vettura. Con una lunghezza di 4.500 mm e un ampio bagagliaio da 680 litri, il DR 6.0 T-GDI è perfetto per chi non vuole una di quelle auto con pochissimo spazio quando si viaggia. E i cerchi? Sono da 19 pollici e le loro finiture moderne completano un’estetica sofisticata.

Interni tecnologici e comfort al top per il SUV DR

Salendo a bordo, il DR 6.0 T-GDI conquista per la sua plancia innovativa e tecnologica. Il display da 26 pollici integra sia la strumentazione che il sistema infotainment, supportando Apple CarPlay e Android Auto. Non manca un pratico tunnel centrale con il selettore della trasmissione e il pad per la ricarica wireless. E per chi ama il comfort, il tetto panoramico in vetro crea un ambiente luminoso e spazioso. Il SUV è dotato di sistemi ADAS avanzati come il cruise control adattivo, la frenata automatica di emergenza e il mantenimento di corsia, per una guida sicura e rilassata. Il DR 6.0 T-GDI è la risposta perfetta per chi cerca un SUV moderno, versatile e sicuro.