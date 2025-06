Amazon fa crollare il prezzo del Google Pixel Watch 2: incredibile sconto del 62%

Amazon continua a proporre prodotti tech, e non, a prezzi super convenienti ma oggi non passa di certo inosservata la promozione disponibile sul Google Pixel Watch 2. Un’occasione del tutto unica dedicata a coloro che vogliono avere a portata di mano uno smartwatch con caratteristiche tecniche eccellenti.

Le funzioni di cui dispone sono davvero tante e ottimizzate dall’intelligenza artificiale di Google. Volete acquistare un dispositivo in grado di monitorare al meglio il battito cardiaco e di offrire dati precisi relativi a fitness e benessere?

Google Pixel Watch 2: oggi a prezzo folle su Amazon

Imparare a conoscere la propria salute non è più difficile e impossibile. Grazie al Google Pixel Watch 2 oggi è possibile tenere sotto controllo tantissimi parametri durante l‘attività fisica e durante il sonno. Un sensore integrato rileva le variazioni della temperatura legate all’ambiente in cui si dorme, ma non solo. Il Pixel Watch 2 è anche in grado di rilevare i parametri legati al battito cardiaco. L’utente, tramite il monitoraggio con l‘app può procedere con la verifica della presenza di fibrillazione atriale.

Tra le tante funzionalità messe a disposizione da questo Google Pixel Watch 2, non manca il rilevamento cadute che aiuta l’utente a contattare i servizi di emergenza in seguito a una caduta. Nel caso in cui l’utente non dovesse rispondere, la chiamata sarà automatica.

L’esperienza d’uso viene anche ottimizzata dalla presenza dell’assistente Google che consente di scoprire le statistiche in merito a salute e fitness, semplicemente usando la propria voce.

Approfittando subito dello sconto messo a disposizione da Amazon sullo smartwatch Google Pixel Watch 2, oggi il costo è di soli 149,99 euro anziché 399 euro. Dunque, Amazon ha pensato di attivare uno sconto del 62% che diventa dunque un’occasione imperdibile.