Kia K4 diventa wagon, ecco l’ultimo avvistamento

La Kia K4 sarà molto più wagon.

Grande sorpresa da parte di Kia, il noto concessionario coreano di automobili. Infatti in Europa è si è vista durante una fase di test una nuova versione della Kia K4. Si è capito che non si tratta più di una berlina o di una hatchback, ma di una versione wagon, progettata proprio per unire praticità e stile per questo nuovo modello. Le varie foto scattate e pubblicate da un articolo del portale USA Carcoops precisano che, con molte probabilità, questa nuova versione non arriverà mai negli Stati Uniti.

Kia K4, il nuovo modello wagon della nota casa automobilistica coreana.

Camuffata con il nero da prototipo, la K4 mostra la sua versione familiare con alcune linee chiave: il tetto spiovente, il lunotto inclinato e i fanali LED posteriori a forma di zanna che presentano un design dinamico e sportivo senza dover limitare la funzionalità. Proprio dove la Kia K4 berlina ha suscitato discussioni, la versione wagon sembra aver trovato il giusto equilibrio, infatti presenta un profilo più bilanciato, proporzioni più lineari e fluide con un’estetica più convincente. Anche le maniglie posteriori sono rimaste integrate nel montante C, soluzione già usata nella hatchback e sulla berlina. Sotto i pannelli imbottiti, riusciamo a capire che uguagliano la lunghezza alla berlina già in commercio ci sono circa 4 pollici in più rispetto alla Ceed Sportswagon.

Negli USA la Kia K4 già sta facendo discutere, ha preso il posto della Kia Forte ed è stata la più venduta nel mese di gennaio. Il suo compromesso da design affilato e un prezzo competitivo è riuscita a farsi comprare dal pubblico americano. Nel mercato Europeo comunque è nel mirino della K4 che sostituirà la Ceed, offrendo una scelta versatile e compatta del segmento C con ampio bagaglio. Attualmente degli States si hanno come motori sulle K4 un 2.0 aspirato con 147 CV e un 2.0 turbo da 187 CV. In Europa sarà disponivile un 1.6 mild hybrid e con molte probabilità ci saranno anche delle versioni plug-in hybrid in futuro.