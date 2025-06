Apple, promesse non rispettate sull’intelligenza artificiale

Apple aveva presentato alcune novità riguardo l’ intelligenza artificiale nel WWDC 2024, in particolare Apple Intelligence, che furono accolte con molta curiosità dagli utenti. Con il prossimo WWDC 2025, probabilmente ci saranno delle sorprese inaspettate dato che la società è piuttosto indietro con l’ AI. Infatti una serie di imprevisti e anche delle tempistiche non rispettate non hanno garantito un conseguimento di un progetto da presentare. C’è anche la questione legata al budget che non è stato rispettato e che non ha permesso di sviluppare delle tecnologie che utilizzano l’ AI.

Il sistema per adesso adottato da Apple presenta delle criticità che non sono state risolte, per cui non è stato presentato. Infatti mancava di efficienza, di tempestività e di originalità. Inoltre le funzioni inserite non si sono dimostrate all’ altezza delle altre invenzioni che hanno presentato aziende come Google o OpenAI. Le nuove funzionalità di Siri sono state posticipate ad un tempo indeterminato per problemi tecnici. Proprio OpenAI ha annunciato una collaborazione con l’ ex chief designer di Apple. Google invece ha realizzato degli strumenti in grado di fare delle ricerche online e generare immagini.

Apple, ritardi per nuove funzioni con l’ AI

Data la presenza di un enorme ritardo nella produzione di elementi da presentare al WWDC 2025, probabilmente porterà un po’ di delusione per gli utenti. I nuovi progetti di Apple dovrebbero essere presentati il prossimo anno e prevedono l’ uscita di LLM Siri, di una nuova versione dell’ app Comandi, del Mulberry e del Knowledge. Nei prossimi annunci Apple sarà più cauta per evitare problemi in seguito a causa di test effettuati male e di fretta. La società dispone di modelli linguistici in grado di avvicinarsi a ChatGPT, ma che non verranno utilizzati per dei timori legati alle divergenze tra i dirigenti. Apple starebbe creando anche degli strumenti per migliorare l’ integrazione dell’ AI nei processi di test dell’ interfaccia utente anche se non verrà presentati degli hardware al WWDC.

Insomma, sembra che al WWDC 2025 non verranno presentate grandi innovazioni a causa di una serie di eventi che ne hanno compromesso la loro realizzazione.