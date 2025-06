Vivo Y300c, ufficiale il nuovo budget phone di Vivo

Il produttore tech Vivo continua ad ampliare la sua gamma di smartphone, questa volta appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato. In questi ultimi giorni, infatti, l’azienda ha presentato in veste ufficiale per il mercato cinese il nuovo budget phone Vivo Y300c, il quale supporta la navigazione con le nuove reti di quinta generazione. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vivo annuncia ufficialmente per il mercato cinese il nuovo Vivo Y300c

La gamma di prodotti entry-level di Vivo continua ad ampliarsi. Come già accennato in apertura, infatti, il produttore tech Vivo ha infatti da poco presentato in veste ufficiale sul mercato cinese il nuovo Vivo Y300c. Come già accennato in apertura, quest’ultimo è in grado di supportare la navigazione con le reti 5G. Questo è grazie al processore implementato a bordo.

Si tratta del soc MediaTek Dimensity 6300 e quest’ultimo viene supportato da diversi tagli di memoria. Questi comprendono fino a 12 GB di RAM e 256 GB oppure 512 GB di storage interno. La parte frontale dello smartphone è invece occupata da un display con tecnologia AMOLED. Il pannello ha una diagonale pari a 6.77 pollici con una risoluzione pari a 2392 x 1080 pixel.

Lo schermo dispone inoltre di una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz r di un touch sampling rate pari a 300Hz. Sarà poi notevole l’autonomia. A bordo troviamo infatti una batteria molto capiente pari a ben 6500 mah con supporto alla ricarica rapida da 44W. Il comparto fotografico include infine un sensore fotografico principale da 50 MP più un secondo sensore macro da 2 MP. La fotocamera anteriore per i selfie è invece da 8 MP.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Vivo Y300c sarà disponibile all’acquisto inizialmente in Cina ad un prezzo di partenza di circa 170 euro al cambio attuale. Per il momento non abbiamo informazioni riguardanti un suo possibile arrivo anche per il mercato italiano.