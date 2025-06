Jackie Chan

Il celebre attore Jackie Chan è recentemente apparso in un video promozionale dedicato a uno smartphone pieghevole ancora non annunciato, alimentando le speculazioni su un possibile legame con Huawei o Honor. Le immagini, circolate in rete e poi riprese da fonti cinesi e internazionali, mostrano Chan mentre interagisce con un dispositivo dotato di schermo pieghevole e design compatto, ma senza loghi o marchi riconoscibili.

Un pieghevole misterioso nel video con Jackie Chan

Il filmato non fornisce dettagli tecnici né indicazioni ufficiali sul prodotto. Tuttavia, l’attenzione si è concentrata su due ipotesi principali: il dispositivo potrebbe essere un nuovo smartphone pieghevole Huawei, oppure un modello inedito a marchio Honor, che nel recente passato ha condiviso alcune strategie di design con l’ex casa madre.

L’ambiguità nasce anche dalla dichiarata affinità di Chan per Huawei, manifestata più volte in pubblico. Questo rafforza l’ipotesi di un coinvolgimento dell’azienda di Shenzhen, forse con un nuovo modello della serie Pocket, in grado di unire design elegante e compattezza.

Un tributo o una campagna in anticipo?

Il video è stato descritto da alcuni media cinesi come una sorta di tributo personale di Jackie Chan al mondo della tecnologia e al marchio Huawei. Ma l’assenza di conferme ufficiali e la qualità professionale delle riprese hanno fatto pensare a una campagna teaser orchestrata in vista di un lancio imminente.

Non è la prima volta che un personaggio di fama internazionale viene coinvolto in operazioni simili per aumentare l’attesa intorno a un prodotto. Resta tuttavia da chiarire se si tratti davvero di un dispositivo Huawei o, come ipotizzato da alcuni, di un nuovo foldable targato Honor, destinato a debuttare nelle prossime settimane.

Il ruolo strategico di volti noti

L’impiego di figure celebri come Jackie Chan per promuovere la tecnologia mobile riflette una tendenza ormai consolidata nel marketing asiatico, dove l’influenza culturale e il riconoscimento del brand si fondono per attrarre un pubblico sempre più vasto e intergenerazionale.

In questo contesto, un testimonial come Chan contribuisce ad avvicinare il mondo degli smartphone pieghevoli a un’utenza che va oltre i giovanissimi, puntando su prestigio, tradizione e affidabilità.

Al momento non sono stati forniti dettagli tecnici, prezzo o data di presentazione ufficiale del pieghevole mostrato nel video. È quindi probabile che ulteriori informazioni vengano rilasciate nel corso delle prossime settimane, magari nel quadro di un evento dedicato in Cina o all’estero.