Apple Watch

Apple ha confermato i dispositivi compatibili con watchOS 26, la prossima versione del sistema operativo dedicato ai suoi smartwatch. L’elenco dei modelli aggiornabili esclude le versioni più datate e si concentra sugli Apple Watch lanciati negli ultimi anni, riflettendo un’evoluzione naturale nella strategia di supporto software del colosso di Cupertino.

Tutti i modelli compatibili con watchOS 26

Con l’arrivo previsto entro la fine del 2025, watchOS 26 sarà disponibile solo per i seguenti dispositivi:

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch SE (2ª generazione)

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2.

Restano quindi esclusi i modelli più vecchi, come la Series 4, Series 5 e la prima generazione di Apple Watch SE, che non riceveranno il nuovo aggiornamento. Questi dispositivi potranno comunque continuare a funzionare con la versione precedente di watchOS, ma non beneficeranno delle novità introdotte con la release 26.

watchOS 26 include tante novità:

Miglioramenti alle app di salute e attività

Nuove funzioni per la personalizzazione dei quadranti

Ottimizzazioni per le performance e la durata della batteria

Funzionalità legate all’intelligenza artificiale e alla gestione delle notifiche.

Vi consigliamo di vedere il video recap dell’evento WWDC 2025 (tenutosi poche ore fa), l’annuale conferenza per sviluppatori Apple, dove watchOS 26 è stato mostrato in anteprima.

Un aggiornamento che guarda al futuro

L’elenco dei dispositivi compatibili suggerisce che Apple stia puntando a una maggiore integrazione tra hardware recente e funzionalità software avanzate. L’esclusione dei modelli più datati può essere letta come una mossa per garantire prestazioni ottimali e sfruttare al meglio le capacità dei chip più moderni presenti negli Apple Watch di ultima generazione.

Gli utenti in possesso di un dispositivo supportato potranno scaricare watchOS 26 gratuitamente non appena sarà disponibile, tramite l’app Watch su iPhone, come di consueto. Voi avete già un Apple Watch? Fateci sapere i vostri pareri e le vostre considerazioni. Intanto, è disponibile la Beta per sviluppatori.