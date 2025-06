GTA 6, la piattaforma di modding migliore?

GTA 6, ecco che cosa ci attenderà.

Oramai i videogiochi sono diventati fattore quotidiano da mettere in conto nella nostra quotidianità, da vari giochi come Assassin Creed, Minecraft, Far Cry, Fortnite, ecc… Comunque uno soltanto sta spiccando all’occhio di tutti. A breve sarà la sua uscita che è pianificata per il 26 maggio 2026, e quest’ultimo è GTA 6. Possiamo guardare l’attenzione della community, inclusi i modder più noti, e capiamo che è già proiettata verso il potenziale che possiede il nuovo titolo di Rockstar Games.

GTA 6 sta suscitando molte attenzioni da parte della community, vediamo il perchè.

Razed, celebre creatore delle mod di revisione grafica “Natural Vision” per GTA 5 (Grand Theft Auto 5), ha discusso sulle prospettive di modding per il tanto atteso sequel in un’intervista permessa a PC Gamer. Secondo Razed, il modding per GTA 6 sarà molto più grande che in passato. Ha espresso infatti una forte speranza nei riguardi della Rockstar Games che possa rilasciare degli strumenti ufficiali per la creazione di altre mod. Un’altra ipotesi comunque si presenta, l’introduzione di un marketplace per i contenuti creati da utenti, sulla falsariga di quanto proposto da Bethesda per i suoi titoli. Questo porterà dei benefici sia per la stessa Rockstar che per gli utenti creator di mod.

Comunque Razed ha espresso che le mod focalizzate per il miglioramento grafico non sono più tanto richieste come in passato, dato l’alta qualità che ci aspettiamo dal gioco base. Il suo interesse si concentrerebbe piuttosto sul creare contenuti aggiuntivi per server personalizzati, come pacchetti per mappe esterne e interni custom. L’idea si allinea con il piano di FiveM che potrebbe giocare nell’ecosistema GTA 6, con uno stile che ricorda piattaforme come Roblox. Per quanto riguarda la versione PC di GTA 6, i giocatori attenderanno più a lungo rispetto all’uscita su console. Tuttavia il CEO di Corsair Gaming ha suggerito il divario temporale che intercorre tra il lancio su console ed il lancio sul PC.