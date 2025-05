Material 3 Expressive introduce le barre degli strumenti flottanti

La recente presentazione del Material 3 Expressive durante l’evento The Android Show | I/O Edition ha svelato ufficialmente l’evoluzione estetica delle app Android. Questo aggiornamento è atteso nei prossimi mesi. E porta con sé un design più audace e dettagliato. Con anche miglioramenti significativi nell’animazione, nei colori e nella tipografia. Uno degli elementi più interessanti di questa nuova filosofia riguarda l’introduzione delle barre degli strumenti flottanti. Un componente che cambia drasticamente il modo in cui le app gestiscono le azioni frequenti.

Material 3 Expressive: design accessibile e personalizzabile per una navigazione più fluida

Le barre degli strumenti flottanti sono pensate per offrire un’interazione più contestuale. Si adattano al contenuto e alle azioni disponibili nella pagina corrente. A differenza delle barre degli strumenti tradizionali, che si estendono su tutta la larghezza della finestra, le nuove barre flottanti possono essere posizionate sopra il testo. Liberando così spazio sullo schermo e rendendo l’interazione più dinamica. Un’altra novità è la possibilità di combinarle con il Floating Action Button (FAB). Un pulsante che consente di avviare azioni specifiche o aprire menu aggiuntivi. Questa configurazione si rivela utile per migliorare l’esperienza utente, soprattutto nelle app che visualizzano dati temporali, come calendari o attività.

Material 3 Expressive non si limita a rinnovare l’estetica. Ma introduce anche nuovi principi di accessibilità e personalizzazione. Gli sviluppatori hanno la possibilità di scegliere tra schemi di colori standard o vibranti. L’obiettivo è quello di focalizzare l’attenzione degli utenti sul contenuto o sugli strumenti di navigazione. La possibilità di configurare le barre degli strumenti flottanti in modalità verticale è pensata per migliorare l’esperienza su dispositivi con schermo grande o in modalità landscape. Come ad esempio tablet e smartphone pieghevoli. Tuttavia, Google sconsiglia di usare una barra di navigazione inferiore insieme alla barra flottante nella stessa pagina. Suggerendo così un utilizzo separato per ottimizzare l’interazione.

Il design delle nuove barre degli strumenti rappresenta un passo avanti verso un’interfaccia più moderna e reattiva. Anche se alcune componenti, come la barra di navigazione, non siano ancora state rinnovate con il Material 3 Expressive, è probabile che anche queste riceveranno un aggiornamento in futuro. Il debutto ufficiale di queste novità è previsto con Android 16. Ma già ora gli sviluppatori possono esplorare la documentazione ufficiale per scoprire come integrare questi nuovi strumenti nelle loro app.