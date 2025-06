Reddit: Anthropic accusata di usare il bot per addestrare l’AI

Le tensioni tra Reddit e Anthropic, la startup rivale di OpenAI specializzata in intelligenza artificiale, sono esplose in un’aula di tribunale. Reddit ha intentato una causa contro l’azienda guidata da Dario Amodei, accusandola di aver effettuato web crawling non autorizzato sulla propria piattaforma. Ciò anche se c’è un esplicito divieto. Secondo Reddit, il crawler di Anthropic avrebbe continuato ad accedere alla piattaforma per mesi, ignorando il blocco imposto nel maggio 2024. Una portavoce di Anthropic ha dichiarato che l’azienda ha inserito Reddit in una lista nera per il web crawling. Sottolineando che da quel momento non è più stato usati URL dell’azienda nel loro crawler. Eppure, secondo i legali della piattaforma social, sarebbero stati registrati oltre 100.000 accessi illegittimi da parte del sistema di Anthropic. Accessi che avrebbero alimentato lo sviluppo del modello linguistico Claude, generando introiti multimiliardari.

Reddit accusa Anthropic: ecco i dettagli

La denuncia è stata depositata presso la Corte Superiore di San Francisco. Nel testo, Reddit sottolinea come le conversazioni ospitate sulla propria piattaforma, accumulate in quasi vent’anni di attività, rappresentino un patrimonio linguistico e culturale unico. E non liberamente sfruttabile da terze parti per fini commerciali.

Non è la prima volta che Anthropic si trova al centro di controversie legali riguardanti l’uso dei dati. Nell’estate del 2024 era stata accusata di aver utilizzato illegalmente opere letterarie protette da copyright per addestrare la sua AI. Ancora prima, nel 2023, Universal Music Group l’aveva denunciata per l’impiego non autorizzato di testi musicali tutelati da diritto d’autore. Sempre con la finalità di migliorare Claude.

Eppure, a marzo 2025, un giudice si è espresso in favore di Anthropic in uno di tali casi, stabilendo un precedente importante nel dibattito sull’uso di contenuti protetti per addestrare intelligenze artificiali. Ora, il conflitto tra Reddit e Anthropic, apre una nuova disputa. Non resta che attendere e scoprire quale sarà la risoluzione in tribunale di tale faccenda legata all’addestramento dell’intelligenza artificiale.