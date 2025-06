Esselunga SUMMER PROMO: il Samsung Galaxy A16 è ora in OFFERTA

Se ogni volta che accendi lo smartphone parte una tragedia greca, allora è chiaro che c’è bisogno di un cambio drastico. Lo schermo si blocca, la batteria si spegne alle 14 anche se l’hai caricato tutta notte e le notifiche non arrivano mai. Non è più tecnologia, qua si parla di sopravvivenza. Eppure, si rimanda sempre perché cercare un buon telefono senza spendere un botto sembra complicato quanto decifrare geroglifici. Ecco perché l’offerta Esselunga arriva al momento perfetto. Ti permette di dire addio alle attese infinite e ai messaggi vocali che si interrompono sul più bello. Nessuno merita di vivere con il tasto di accensione che fa le bizze o con una fotocamera che da solo pixel confusi.

Galaxy A16 a 129 euro da Esselunga fino all’11 giugno

La promo da Esselunga è da non perdere: Galaxy A16 a soli 129 euro, ma solo fino all’11 giugno. A questo prezzo, è quasi assurdo trovare uno smartphone con display da 6,7 pollici, così ampio e luminoso che ogni video sembra un mini-cinema. Il processore Octa-Core rende ogni azione fluida e scattante, mentre i 4 GB di RAM permettono di saltare tra app senza blocchi né noie. Anche la batteria merita un applauso: con i suoi 5.000 mAh, ti accompagna dall’alba alla sera senza dover cercare prese o power bank.

Il vero clou è anche la tripla fotocamera posteriore da 50 + 5 + 2 MP, perfetta per foto nitide e dettagliate, mentre la frontale da 13 MP rende ogni selfie pronto per finire sul profilo. Tutto questo in 16,4 x 7,9 x 0,8 cm, leggero e facile da infilare anche nelle tasche più ribelli. Con il lettore d’impronte super reattivo e l’affidabilità di un brand come Esselunga, non resta che decidere. Il tuo vecchio telefono ha fatto il suo tempo, ora c’è un’offerta da acchiappare.