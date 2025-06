Crolla il prezzo del Pixel 9a su Amazon: offerta imperdibile

Avete sempre desiderato acquistare un dispositivo Pixel? Oggi l’ultimo arrivato di casa Google, il Pixel 9a è disponibile su Amazon a un prezzo super conveniente che va ad ottimizzare ulteriormente il rapporto qualità prezzo con cui questo device è stato lanciato sul mercato dal costruttore.

Tra i principali punti di forza di questo Pixel 9a non possiamo non citare il display OLED da 6,3 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz.

Pixel 9a: incredibile con lo sconto disponibile oggi su Amazon

Se il vostro smartphone non è più in grado di offrire prestazioni adeguate all’utilizzo che dovete farne, oggi avete l’opportunità di acquistare il nuovo Pixel 9a risparmiando rispetto al costo di listino.

Alla base di questo Pixel trova spazio il Tensor G4 di casa Google e 8 GB di memoria RAM che migliorano nettamente anche le prestazioni dell’intelligenza artificiale. Lo storage invece è di 128 GB.

Per scattare foto di buona qualità, il costruttore ha deciso di procedere con l’implementazione di un sensore posteriore da 48 MP e un’ultra grandangolare da 13 MP. Buona anche l’autonomia di questo smartphone grazie alla presenza di una batteria da 5100 mAh.

Approfittando subito dello sconto messo a disposizione dal colosso dell’ e-commerce Amazon oggi il Pixel 9a costa solamente 499 euro anziché 549 euro. Non dimenticate che il Pixel 9a dispone dell’intelligenza artificiale di Gemini. Soluzione ormai indispensabile per cercare dati nelle app Google ma anche per ottimizzare le attività quotidiane di tutti gli utenti che necessitano di effettuare ricerche e ottenere risposte in pochissimo tempo. Dunque che aspettate? Approfittate subito dello sconto Amazon prima che il prezzo possa nuovamente cambiare. Per voi anche la spedizione è completamente gratuita, oltre ad avere una garanzia di 24 mesi per il dispositivo.