Con la Switch 2 lo smartphone può diventare una webcam

Nintendo ha appena rivoluzionato l’esperienza di gioco con la sua nuova Switch 2. L’azienda ha introdotto una nuova funzionalità innovativa chiamata GameChat. Tale sistema permette agli utenti di effettuare videochiamate direttamente dalla console mentre giocano. Un passo avanti importante per la comunicazione in tempo reale tra giocatori. Per accompagnare tale novità, Nintendo ha presentato anche un accessorio ufficiale, la Switch 2 Camera, che si collega tramite USB-C e offre una qualità video ottimizzata per l’uso con la console. Eppure, la vera novità risiede nel fatto che la Switch 2 non si limita a tale dispositivo dedicato, ma supporta anche qualsiasi webcam che rispetti il protocollo UVC (USB Video Class). Ciò significa che la console può riconoscere e utilizzare webcam standard, ma anche dispositivi più comuni come smartphone e tablet.

Nintendo Switch 2: nuova funzione per le videochiamate

La nuova funzionalità è stata già sperimentata con successo da diversi utenti. Tra cui il noto YouTuber Niles Mitchell. Il procedimento è semplice e prevede l’uso di una configurazione di cavi: un cavo USB-C–HDMI collega lo smartphone a un dispositivo di acquisizione video. Mentre un secondo cavo HDMI–USB-C trasferisce il segnale alla console. Tale catena permette alla Switch 2 di ricevere il video dallo smartphone come se fosse una webcam tradizionale.

Per garantire il corretto funzionamento, sul telefono deve essere installata un’applicazione che trasmetta il feed video senza mostrare elementi di interfaccia. Un esempio per iPhone è l’app True Visage, ma esistono alternative simili per Android. Una volta impostato tutto, la Switch 2 riconosce in automatico il segnale video e lo integra nelle videochiamate senza bisogno di configurazioni aggiuntive. Per sessioni più lunghe, è consigliabile collegare lo smartphone a un hub USB alimentato. Così da evitare il rapido esaurimento della batteria.

Tale flessibilità non si limita alle sole videochiamate. La possibilità di trasmettere qualsiasi segnale video tramite USB apre la strada a usi creativi. Come l’aggiunta di overlay personalizzati o la visualizzazione di contenuti multimediali durante il gioco. Tale approccio rende la Switch 2 una piattaforma più versatile, confermando la volontà di Nintendo di innovare senza rinunciare alla semplicità.