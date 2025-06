Nintendo Switch 2 già smontata su YouTube: ecco il video del teardown

La Nintendo Switch 2 è ufficialmente sul mercato da ieri 5 giugno, ma in alcune parti del mondo — come l’Australia — è già arrivata tra le mani degli utenti giorni prima. E come da tradizione, non è passato neanche un giorno che qualcuno ha deciso di smontarla completamente. Il primo video teardown è stato pubblicato da un canale YouTube meno noto rispetto ai grandi nomi come iFixit o PBKReviews, ma il contenuto offre già un’interessante panoramica sull’interno della nuova console portatile.

L’accesso ai componenti interni non è particolarmente complicato, anche se la presenza di alcune viti nascoste sotto adesivi vicino ai binari dei Joy-Con richiede attenzione. Una volta rimosse le clip di plastica e la scocca posteriore, si procede con il classico processo di scollegamento dei connettori e delle viti interne.

Il cuore della console: chip NVIDIA e dissipazione termica

All’interno della Switch 2 si trova un nuovo processore NVIDIA custom, visibile già nelle prime inquadrature del teardown. Il sistema di raffreddamento adotta una heatpipe e diversi punti di pasta termica, a testimonianza di un’architettura progettata con cura per mantenere le temperature sotto controllo anche in un form factor compatto.

La scheda madre è strutturata su entrambi i lati, una scelta ormai consolidata per ottimizzare lo spazio disponibile. Una configurazione simile era già stata adottata nella prima Switch, ma qui il layout sembra ulteriormente ottimizzato.

Prime impressioni: Joy-Con più stabili, cavalletto meno convincente

Dal punto di vista della costruzione, emergono due osservazioni rilevanti. In positivo, l’aggancio dei nuovi Joy-Con è più solido e preciso rispetto alla generazione precedente, anche se un minimo gioco laterale rimane. Più critica, invece, la valutazione del cavalletto posteriore, giudicato poco resistente: la sua struttura, se sollecitata in modo non uniforme, potrebbe cedere nel tempo.

Resta ora da capire quale indice di riparabilità riceverà la console da parte di iFixit, soprattutto dopo il declassamento retroattivo della prima Switch da 8/10 a 4/10. Un confronto inevitabile sarà quello con Steam Deck, oggi punto di riferimento per chi cerca dispositivi aperti e facilmente riparabili.