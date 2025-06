Switch 2: negli USA schermi danneggiati per delle graffette

Il lancio ufficiale della nuova Nintendo Switch 2 è stato accolto con entusiasmo da milioni di fan in tutto il mondo. Ma non ovunque la giornata si è conclusa con il sorriso. In un negozio GameStop di Staten Island, a New York, un incidente imprevisto ha fatto discutere. Protagonista della disavventura è stato un dipendente che, nel tentativo di organizzare al meglio le consegne delle console prenotate, ha finito per causare danni non trascurabili a diverse console. Il problema è sorto dall’abitudine di fissare le ricevute di prenotazione direttamente sulle confezioni delle console tramite graffette metalliche. Un gesto apparentemente innocuo che, però, si è rivelato dannoso a causa del particolare design della confezione della Switch 2. Lo schermo della console, infatti, è collocato subito sotto la parte superiore della scatola. La pressione delle graffette ha quindi perforato il cartone, arrivando fino al display e rigandolo o, in alcuni casi, scheggiandolo.

GameStop: in un negozio Switch 2 rovinate da alcune graffette

Le immagini delle console rovinate hanno presto fatto il giro del web, specialmente su X. Qui diversi utenti hanno espresso la propria frustrazione per l’accaduto. GameStop ha rapidamente reagito alla polemica, confermando che si è trattato di un caso isolato. Inoltre, ha confermato che l’evento è circoscritto ad un solo punto vendita. In un comunicato, l’azienda ha assicurato che tutte le console danneggiate saranno sostituite gratuitamente e che sono già state adottate misure correttive per evitare il ripetersi della situazione.

Anche se l’errore umano è evidente, alcuni utenti hanno puntato il dito contro Nintendo stessa. Quest’ultimi hanno sottolineato che una protezione interna più efficace avrebbe potuto evitare danni anche in caso di piccole pressioni esterne. Oltre tali discussioni, GameStop ha subito proposto una soluzione risolutiva per la questione. Dunque, la vicenda si è conclusa senza gravi conseguenze per i clienti. I quali potranno presto tornare a godersi la tanto desiderata nuova console Nintendo.