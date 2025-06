Apple, WWDC 2025: nuovi strumenti e tecnologie AI integrati per lo sviluppo delle app

Durante la WWDC 2025, Apple ha presentato un’evoluzione significativa del suo ecosistema per sviluppatori. L’obiettivo è offrire strumenti più potenti, intelligenti e integrati con le capacità di Apple Intelligence, la nuova suite AI basata su modelli on-device. Tra le novità spicca Xcode 26, che introduce l’uso dei modelli linguistici direttamente nell’ambiente di sviluppo, trasformando l’intero processo di scrittura e test del codice.

Con Xcode 26, gli sviluppatori possono sfruttare i LLM per generare codice, creare test, migliorare la documentazione e correggere gli errori. È possibile scegliere tra ChatGPT o modelli locali eseguiti su Mac con chip Apple, senza la necessità di creare un account. Inoltre, i nuovi Coding Tools suggeriscono azioni intelligenti e semplificano la creazione di playground e prototipi.

Design, app e grafica: un sistema più coerente e potente

Il nuovo linguaggio grafico chiamato Liquid Glass ridisegna pulsanti, switch, barre laterali e controlli con un effetto ottico fluido, simile al vetro. Tutti gli sviluppatori possono adottarlo grazie a SwiftUI, mentre la nuova app Icon Composer permette di creare icone visivamente uniformi, modificando trasparenze, sfocature e riflessi in tempo reale.

Sul fronte delle capacità AI, Apple introduce il framework Foundation Models, pensato per permettere agli sviluppatori di usare l’intelligenza artificiale in modo privato e offline. Bastano tre righe di codice per integrare funzionalità generative nell’app, come dimostra Automattic, che lo ha già adottato nella sua app di journaling Day One.

Nuove API, gaming evoluto e supporto potenziato per l’accessibilità

Con App Intents, le app potranno interagire meglio con il sistema, Siri e Spotlight. Grazie al supporto per l’intelligenza visiva, sarà possibile mostrare risultati nelle ricerche basate su immagini. Anche il linguaggio Swift si aggiorna con la versione 6.2, migliorando la concorrenza e il supporto a WebAssembly.

Per il mondo dei giochi, Game Porting Toolkit 3 e Metal 4 aprono le porte a un’esperienza grafica più realistica e performante, con supporto per ray tracing e frame interpolation. L’app Apple Games centralizza i contenuti videoludici, e Game Overlay integra i punteggi e le sfide nel gameplay in tempo reale.

Apple introduce infine la Declared Age Range API, che consente di adattare i contenuti in base alla fascia d’età del minore, proteggendo al tempo stesso la privacy. Le schede di accessibilità su App Store sono state migliorate, mentre App Store Connect ora consente di ricevere notifiche sui feedback di TestFlight.

Tutte queste funzioni sono disponibili da oggi per chi partecipa all’Apple Developer Program. La beta pubblica sarà rilasciata a luglio 2025.