watchOS 26 con AI per rimanere attivi e in salute con Apple Watch

watchOS 26 per Apple Watch introduce modi più personalizzati per restare attivi, connessi e in salute. Arriva la conferma ufficiale direttamente dall’appuntamento annuale dell’azienda con il WWDC 2025. L’aggiornamento per il sistema operativo pensato per gli smartwatch unisce un design raffinato alla potenza dell’intelligenza artificiale. Il risultato è un’esperienza personalizzata e coinvolgente che mira a renderci più attivi, per preservare il benessere psico-fisico.

Con watchOS 26 debutta Workout Buddy, il nuovo assistente fitness potenziato da Apple Intelligence. Sembrerà di avere con noi un assistente in carne ed ossa. Raccoglie dati come ritmo, distanza, battito cardiaco e Activity Rings dell’app Fitness, per fornire consigli motivazionali durante l’allenamento tramite feedback vocali. L’app Workout ha anche una nuova interfaccia ridisegnata con scorciatoie poste ai quattro angoli e un’integrazione facilitata con Apple Music. Il dispositivo con il nuovo sistema operativo è in grado di scegliere i brani in base a gusti, tipo di allenamento ed esigenze specifiche.

watchOS 26 porta importanti novità, un nuovo look e funzioni esclusive o rivisitate

Interazioni più smart grazie all’aggiunta di nuove opzioni come “wrist flick”: basta un gesto del polso (a partire da Apple Watch Series 9) per silenziare notifiche, timer o chiamate ed evitare qualsiasi interruzione durante gli allenamenti. Smart Stack proattivo, invece, suggerisce le app da utilizzare in base al contesto. Ad esempio, l’app di Pilates all’arrivo in palestra. Arrivano anche i messaggi intelligenti per una traduzione istantanea dei testi e risposte rapide via Apple Intelligence (anche in questo caso da Watch Series 9). Novità anche per l’app Note con watchOS 26, risultato? Migliorata esponenzialmente l’accessibilità. Visualizzazione semplificata al polso, note facili da spuntare e scrittura rapida sono solo alcuni degli aspetti interessanti presentati. Così come l’integrazione con Live Caption, il controllo remoto di Live Listen, la funzione Hold Assist e Call Screening.

L’azienda durante la WWDC conferma la compatibilità di watchOS 26 con Apple Watch Series 6 o successivi, Apple Watch SE di seconda generazione e i modelli Ultra, da iPhone 11 in poi.