ho Mobile, ritorna la super promo low cost con 100 giga

A fine maggio era terminata la disponibilità di una delle super offerte di rete mobile dell’operatore telefonico virtuale ho Mobile. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta denominata ho. 5,99 100 Giga. Tuttavia, secondo quanto riportato in rete, l’operatore ha deciso di proporre nuovamente questa offerta quasi fino alla fine del mese corrente. Vediamo qui di seguito i dettagli.

ho Mobile, ritorna a sorpresa la super offerta mobile ho. 5,99 100 Giga

In queste ultime ore l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha comunicato ufficialmente il ritorno di una delle sue super offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata ho. 5,99 100 Giga. Quest’ultima era stata proposta fino al 21 maggio 2025. Tuttavia, l’operatore sembra che abbia deciso di riaprire la sua disponibilità. In particolare, l’offerta in questione rimarrà a disposizione degli utenti dalla giornatavdel 9 giugno fino alla giornata del prossimo 23 giugno 2025.

Per il momento non sappiamo se l’operatore prorogherà ulteriormente la disponibilità di questa offerta. Ricordiamo però che il 22 giugno 2025 l’operatore festeggerà il suo settimo compleanno, quindi potrebbe decidere di prorogare ancora la disponibilità dell’offerta per questa occasione. Dovremo comunque attendere ancora per scoprire cosa deciderà di fare ho Mobile.

Nel frattempo, ricordiamo che l’offerta ho. 5,99 100 Giga è una delle più richieste e una delle più convenienti dell’operatore virtuale. Ogni mese, infatti, gli utenti potranno utilizzare fino a 100 GB di traffico dati validi per navigare con una connettività massima pari al 4G con una velocità massima pari a 60 mbps sia in download sia in upload. Oltre a questo, gli utenti potranno utilizzare ogni mese sms senza limiti verso tutti i numeri e minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Come suggerisce il nome, il costo per il rinnovo di questa offerta è di soli 5,99 euro al mese. Ricordiamo che questa offerta è attivabile soltanto dai nuovi clienti dell’operatore virtuale ho Mobile.