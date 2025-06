Apple tvOS 26 al WWDC 2025, con Liquid Glass e funzioni inedite

Il nuovo sistema operativo Apple è al centro delle ultime novità dell’azienda e interessa tutti i dispositivi, come confermato in occasione della Worldwide Developers Conference 2025. Anche Apple TV sarà rivoluzionata: con tvOS 26 diventa più pratica e coinvolgente.

Design Liquid Glass con tvOS 26 per un’esperienza immersiva

L’interfaccia si trasforma, con una grafica traslucida dai dettagli raffinati che ricorda il riflesso in uno specchio, da qui il nome Liquid Glass. Lo schermo, grazie al nuovo design, riflette e rifrange l’ambiente circostante. Questo aiuta a restare concentrati, valorizzando ogni momento di quel che si sta guardando, anche durante l’avanzamento o il rewind dei contenuti. Saranno inclusi alcuni strumenti pensati con questo scopo: timer di spegnimento, regolazione personalizzata dell’audio o l’attivazione di “Serata cinema” nel Centro di Controllo.

Locandine e profili rivisitati

Nell’app Apple TV le locandine dei film e delle serie ora sembrano autentici poster cinematografici. Oltre a migliorare l’impatto visivo, le nuove locandine rendono più semplice la ricerca dei titoli disponibili. Migliorata anche la possibilità di passare da un profilo all’altro: Apple TV riconosce automaticamente a chi appartiene il profilo all’avvio, consentendo di riprendere subito playlist, consigli, serie e film in sospeso.

Accesso semplificato alle app e novità per Apple Music, FaceTime

Grazie a una nuova API, il login nelle diverse app è istantaneo, non ci saranno più compilazioni noiose tempi d’accesso lenti. Migliorie anche per la funzione Sing in Apple Music. Si arricchisce e rende il karaoke interattivo e a portata di mano. Gli utenti possono usare l’iPhone come microfono, cantare sul grande schermo, visualizzare i testi dei brani in tempo reale con effetti grafici e persino traduzioni e suggerimenti sulla pronuncia. tvOS 26 ottimizza anche l’esperienza FaceTime con Contact Poster personalizzato con foto e nome. Disponibili anche Live Captions in tempo reale per conversazioni in francese, tedesco, giapponese, coreano, mandarino e spagnolo, tutto elaborato direttamente sul dispositivo.

tvOS 26 è giò disponibile, a partire da oggi, in versione beta per gli sviluppatori. La versione pubblica arriverà a luglio e il rilascio definitivo è previsto per l’autunno del 2025.