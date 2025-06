Dreame H15 Pro con uno sconto imperdibile: su Amazon a -12%

Oggi Amazon offre l’opportunità di acquistare l’aspirapolvere lavapavimenti Dreame H15 Pro con uno sconto del 12% sul prezzo di listino. Un’occasione per poter acquistare un dispositivo per portare a termine pulizie degli ambienti di casa in modo semplice e senza troppi sforzi. Non a caso, questa aspirapolvere lavapavimenti è dotata di un braccio robotico per ottimizzare la pulizia anche negli angoli più difficili da raggiungere.

Il design, progettato nei minimi dettagli, consente a questo dispositivo di offrire una copertura su tre lati per poter raggiungere i punti più stretti. Oltre a ciò, il design piatto a 180° consente di pulire sotto i mobili bassi e facilita una pulizia profonda senza tralasciare nessuna area.

Dreame H15 Pro: in offerta imperdibile

Vecchie aspirapolveri non consentono più di portare a termine pulizie ottimali e in poco tempo. Lo sviluppo della tecnologia ha portato sul mercato modelli di aspirapolveri lavapavimenti con sistemi ottimizzati e design pratici e compatti. Nel caso della Dreame H15 Pro dispone di un processo di auto-pulizia per la spazzola. Quest’ultima viene infatti immersa in acqua calda a 100 °C per una pulizia profonda e accurata, strizzata e asciugata a 90 °C.

Uno dei punti di forza di questo accessorio è la potente aspirazione da 21 kPa accompagnata dal sistema di movimento assistito GlideWheel e dall‘autonomia della batteria di ben 60 minuti.

Siete pronti per portare a termine la pulizia degli ambienti della vostra casa in modo ottimale? Oggi grazie allo sconto messo a disposizione da Amazon, l’aspirapolvere lavapavimenti Dreame H15 Pro costa molto meno. Con un 12% di sconto sul prezzo di listino il costo da pagare è di soli 529 euro anziché 599 per semplificare la propria routine di pulizia e mantenere la casa impeccabile con il minimo sforzo.