Samsung: ecco un nuovo browser specifico per il Z Fold 7

Come ormai sappiamo da diverso tempo, la nota società coreana presenterà il mondo durante la prossima estate i suoi nuovi dispositivi pieghevoli, ovviamente attorno a questi ultimi c’è tanto interesse da parte della community che è curiosa di vedere le funzionalità incluse all’interno di questa nuova generazione di smartphone e anche ovviamente i vari miglioramenti software che Samsung preparerà appositamente per questi ultimi, proprio a tal proposito oggi vi parliamo di una nuova versione di Samsung Internet browser che sembra progettata appositamente per i pieghevoli di prossima generazione, dunque apposita per Galaxy Z Ford 7 e per Galaxy Z Flip 7.

Nuovo browser

All’interno del Galaxy Store dallo scorso 30 maggio è presente una particolare versione del browser web targato Samsung, l’applicazione si chiama nello specifico Samsung Internet browser for Fold 7 e Flip 7.

Tutto dunque porta a pensare che assisteremo all’esordio di un browser web di Samsung prodotto appositamente per i nuovi device pieghevoli che poi potrebbe approdare anche sui dispositivi di vecchia generazione, scavando più a fondo poi scopriamo che la versione indicata nella pagina dell’applicazione ha lo stesso numero di versione che offre il Samsung Internet browser for one UI 8.0 Beta, Versione che viene integrata di base all’interno della nuova interfaccia grafica mossa da Android 16, queste due versioni dunque hanno un fattore comune, non saranno compatibili con gli smartphone e i tablet Samsung che eseguono una versione precedente dell’interfaccia grafica basata su Android 15.

Si tratta dunque di dettagli interessanti che lasciano molto da pensare e soprattutto lasciano capire come Samsung stia lavorando attivamente allo sviluppo sia della sua nuova interfaccia grafica ma anche degli smartphone in arrivo in futuro, ricordiamo infatti che durante l’estate ci sarà un evento apposito che mostrerà il mondo i nuovi dispositivi insieme anche a nuovi device indossabili, non rimane dunque che attendere per vedere cosa ci porterà il futuro in casa Samsung.