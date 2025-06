Google Messaggi rivoluziona la galleria e la fotocamera

Google continua a investire nello sviluppo di Google Messaggi. Punta infatti a offrire un servizio competitivo. Ma soprattutto moderno. L’ultima novità riguarda un cambiamento significativo. Questo si riferisce al nuovo look nell’interfaccia della galleria e della fotocamera integrata nell’app. Dopo mesi di alcuni test iniziati a fine dello scorso anno, la nuova versione è ora finalmente disponibile per tutti gli utenti. Il design è stato ripensato per garantire un uso più immediato e fluido delle funzionalità multimediali durante la scrittura di messaggi.

Google Messaggi: un’esperienza più coinvolgente e personalizzabile

In precedenza, toccando l’icona della galleria nel campo di testo, appariva una finestra che univa la fotocamera in tempo reale alle immagini recenti, ma ora questa soluzione lascia spazio a un mirino a schermo intero nella parte alta dello schermo. I controlli della fotocamera restano invariati, mentre in basso compare una griglia con una selezione di tre-sei immagini recenti. È possibile scorrere verso l’alto per vedere un collegamento alle “Cartelle”, che apre il selettore immagini di sistema.

Una volta scattata una foto o selezionata un’immagine, Google Messaggi mostra un’anteprima con sfondo sfocato. E c’è la possibilità di aggiungere una didascalia prima di inviarla. Inoltre, gli utenti possono scegliere la qualità delle immagini da inviare. Possono optare per una risoluzione HD ottimizzata per le chat. Oppure per la massima qualità HD+.

Questa nuova interfaccia, pensata per offrire una migliore esperienza, sta arrivando gradualmente in tutto il mondo. Chi desidera anticipare le novità può scaricare direttamente le versioni aggiornate dell’app tramite APK Mirror. Oppure attendere il rilascio ufficiale sul Google Play Store. Qui ad esempio Google Messaggi è disponibile gratuitamente.

Il rinnovamento dell’app sottolinea l’impegno di Google nel mantenere la sua piattaforma di messaggistica al passo con i tempi e con le aspettative degli utenti. Puntando così su un design semplice ed efficace. E soprattutto su funzionalità più ricche e accessibili.