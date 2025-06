1Mobile, arriva la nuova offerta Flash 5G 260

L’operatore telefonico virtuale 1Mobile ha da poco lanciato tutti senza parole con la sua nuova proposta. A partire dalla giornata del 9 giugno 2025 è infatti arrivata ufficialmente la nuova offerta a basso costo di 1Mobile, ovvero l’offerta denominata 1Mobile Flash 5G 260. Quest’ultima per il primo mese sarà inoltre proposta ad un prezzo super scontato di soli 4,99 euro. Vediamo qui di seguito i dettagli.

1Mobile stupisce con la sua nuova offerta 1Mobile Flash 5G 260

A partire dalla giornata di ieri 9 giugno 2025 l’operatore telefonico virtuale 1Mobile ha reso disponibile un’offerta davvero shock. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata 1Mobile Flash 5G 260. Quest’ultima è una super offerta a basso costo.

Per il suo primo rinnovo, gli utenti dovranno sostenere un costo scontato pari a soli 4,99 euro. Dopo di che, il prezzo per il rinnovo sarà pari a 8,99 euro al mese. Pagando questa somma, gli utenti potranno comunque utilizzare un bundle davvero sorprendente. Ogni mese, infatti, gli utenti avranno a disposizione per navigare fino ad addirittura 260 GB di traffico dati ma non solo. Questi sono infatti validi per navigare con le nuove reti di quinta generazione.

Il bundle dell’offerta comprende poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 60 sms da inviare verso tutti i numeri. L’offerta in questione è disponibile all’attivazione da tutti i nuovi clienti, compresi sia coloro che attiveranno un nuovo numero sia tutti coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali.

Nel primo caso, è previsto un costo di attivazione pari a 10 euro. Nel secondo caso, invece, l’operatore sta proponendo il costo di attivazione gratuitamente. Secondo quanto riportato ufficialmente dall’operatore virtuale 1Mobile, la nuova offerta 1Mobile Flash 5G 260 sarà disponibile all’attivazione per tutto il mese corrente. Gli utenti potranno infatti attivare questa offerta fino alla giornata del prossimo 30 giugno 2025.