CoopVoce: EXTRA 300 torna e porta a tutti un prezzo di soli 7,90€ al mese

CoopVoce è tornata con un’offerta davvero competitiva, puntando direttamente alle tariffe mobili più alte della concorrenza. Si chiama Extra 300 ed è la soluzione che potrebbe convincere molti utenti a cambiare operatore telefonico nei prossimi giorni. La proposta è chiara e molto vantaggiosa: minuti illimitati verso qualsiasi numero, 1000 SMS e ben 300 giga in 4G ogni mese al costo fisso di 7,90 euro mensili.

Perché l’offerta Extra 300 conviene davvero

Per comprendere appieno quanto sia conveniente questa nuova offerta, è sufficiente fare un paragone con la precedente promozione CoopVoce del mese scorso, che per 200 giga mensili prevedeva un costo di 8,90 euro. Oggi, invece, l’operatore virtuale ha deciso di offrire più dati a un prezzo inferiore, mantenendo la promessa di un costo invariato nel tempo. Infatti, uno dei punti forti di CoopVoce resta la garanzia di avere il prezzo fisso per sempre, senza mai sorprese o costi nascosti.

Altro elemento determinante è la possibilità di effettuare l’attivazione gratuitamente fino al 25 giugno 2025. Dopo tale data, infatti, potrebbero essere richiesti costi aggiuntivi per passare a Extra 300.

Peculiarità e vantaggi unici di CoopVoce

La nuova offerta Extra 300 non è interessante solo per il prezzo, ma anche per alcuni vantaggi tipici di CoopVoce, che rendono la tariffa ancora più appetibile rispetto ai concorrenti:

Autoricarica facendo la spesa : chi sceglie CoopVoce può ottenere ricariche telefoniche gratuite semplicemente facendo acquisti presso i supermercati Coop;

Zero vincoli e costi extra : il cliente non si troverà mai ad affrontare aumenti improvvisi o spese indesiderate;

Stessa quantità di giga in Italia e UE : una comodità significativa per chi viaggia spesso;

Attivazione facile con SPID: bastano pochi click per attivare il tutto direttamente online.

Con questa promozione CoopVoce mira quindi chiaramente a rubare clienti agli altri operatori che offrono pacchetti dati molto ampi, riuscendo a mantenere un equilibrio tra qualità del servizio e convenienza economica che difficilmente ha eguali nel mercato attuale.