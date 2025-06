WWDC 2025, Apple Intelligence: traduzioni live, immagini AI e nuove scorciatoie

Alla WWDC 2025, Apple ha posto al centro del keynote il futuro del suo ecosistema software, affidandosi a Apple Intelligence come motore per una nuova generazione di esperienze utente. Le funzionalità annunciate toccano iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple Vision Pro, offrendo strumenti sempre più integrati, intelligenti e sicuri. Entro la fine dell’anno, il supporto si estenderà a otto nuove lingue, tra cui danese, turco e cinese.

Traduzione in tempo reale, ma con privacy garantita

Una delle novità più attese è Traduzioni Live, che consente di conversare in tempo reale con utenti di lingue diverse. La funzione è compatibile con Messaggi, FaceTime e Telefono, e sfrutta modelli di AI eseguiti interamente sul dispositivo, così da proteggere le conversazioni personali.

In Messaggi, i testi ricevuti vengono tradotti automaticamente, mentre in FaceTime compaiono sottotitoli in tempo reale senza alterare l’audio originale. Durante una chiamata vocale, invece, la traduzione viene riprodotta a voce alta, offrendo un’esperienza fluida anche nei dialoghi più complessi.

Nuove immagini e emoji generate con AI

Con il supporto di Image Playground e Gemonji, Apple introduce strumenti creativi che combinano testo, emoji e personalizzazioni grafiche. Gli utenti possono creare emoji personalizzate, modificando tratti del viso, espressioni o acconciature, mentre Image Playground consente la generazione di immagini AI originali a partire da semplici descrizioni.

Anche ChatGPT sarà coinvolto nel processo, suggerendo varianti e stili grafici diversi, direttamente integrati nell’esperienza Apple.

Intelligenza visiva e supporto all’allenamento

La nuova Intelligenza Visiva permette agli utenti di interagire con ciò che visualizzano a schermo. Sarà possibile chiedere informazioni su oggetti o contenuti, avviare ricerche su Google, Etsy o altre app compatibili, oppure porre domande direttamente a ChatGPT.

Su Apple Watch, arriva Workout Buddy, un’esperienza di allenamento dinamica che analizza i dati personali e offre feedback vocali motivazionali con voci ispirate ai trainer di Fitness+. Il sistema adatta stile e tono della voce in base al tipo di esercizio, inizialmente in inglese e per attività come corsa, camminata, bici e forza funzionale.

Scorciatoie più potenti e strumenti per scrivere meglio

Le scorciatoie intelligenti sono ora più flessibili e contestuali. È possibile creare riassunti testuali, immagini con AI o automatizzare azioni complesse con semplicità. Le novità sono già disponibili per gli sviluppatori tramite l’Apple Developer Program, mentre una beta pubblica sarà disponibile a luglio.