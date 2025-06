Cina e Stati Uniti agli sgoccioli, Apple Intelligence a rischio

Apple Intelligence arriva anche in Cina – mercato chiave per l’azienda – ma deve fare i conti con le tensioni geopolitiche tra le due potenze: Cina e Stati Uniti. Trump continua con la sua campagna sugli aumenti dei dazi e la tregua con Pechino è sempre più in bilico.

Financial Times spiega che Apple ha collaborato con Alibaba per offrire Apple Intelligence sul mercato cinese, ma le autorità di regolamentazione hanno l’ultima parola e non sarà facile con il clima creato da Trump. Ricordiamo che alcune funzioni sono state anche realizzate da Apple in collaborazione con Alibaba per l’approvazione in Cina, ma questo non basta a smuovere la situazione.

Apple Intelligence debutta in Cina tra le tensioni geopolitiche con gli Stati Uniti

Apple è costretta a subire le tensioni in continua crescita tra Pechino e Washington, nonostante il CEO, Tim Cook, abbia fatto di tutto per risolvere qualunque disguido; promettendo persino investimenti notevoli alla Casa Bianca. In risposta a ciò, Trump accetta volentieri gli investimenti negli USA ma vuole impedire l’espansione dell’azienda e la diffusione capillare dei suoi prodotti anche altrove se questo comporta un successo per la controparte.

Queste diatribe tra Cina e Stati Uniti porteranno probabilmente ad un aumento dei costi non indifferente. Pericolo che potremmo correre anche noi, in Europa. Lo scorso mese Trump ha minacciato dazi del 25% su iPhone e smartphone Samsung, tariffe punitive sui dispositivi non assemblati negli USA. Momento critico per Apple che proprio adesso dovrebbe spingere su alcuni aspetti invece limitati. Aspetti in cui, invece, la concorrenza continua a progredire.

L’Autorità di regolamentazione cinese non consente ad Apple di inserire in loco funzionalità basate sull’intelligenza Artificiale sulle quali non ha controllo. Questo step, tuttavia, sembrava superato. Ma l’equilibrio raggiunto è ormai crollato a causa di Trump. L’azienda dovrà pensare in fretta ad una soluzione. In questo contesto le autorizzazioni necessarie potrebbero non arrivare mai o arrivare troppo tardi.