macOS Tahoe 26 per Mac più produttivi e intelligenti

Apple ha presentato le caratteristiche dei nuovi sistemi operativi durante la WWDC 2025. MacOS Tahoe 26 è l’aggiornamento per Mac che unisce design elegante, esperienze di Continuity, strumenti intelligenti e nuove app per soddisfare le esigenze di ciascun utente al meglio.

Nuovo design Liquid Glass anche per macOS

Il look di Tahoe è stato rivisitato con la grafica Liquid Glass, uno degli elementi chiave del sistema operativo in arrivo per Mac, iPad, iPhone e Apple Watch. Il design di macOS 26 Tahoe presenta alcune trasparenze nel Dock, nelle barre degli strumenti, nelle icone e nei widget. La barra dei menu, invece, è totalmente trasparente; per un aspetto finale più lineare e personalizzabile. È stato inoltre introdotto il supporto a cartelle colorate e alle icone sfumate in tema Chiaro/Scuro.

Applicazioni e funzioni inedite

Per la prima volta il Mac potrà gestire le chiamate con la nuova app Telefono: Continuity con l’iPhone garantita per Preferiti, chiamate recenti, Voicemail, Call Screening e Hold Assist. Inoltre, le Live Activities dall’iPhone – come lo stato di un volo o l’arrivo di un Uber – saranno visibili direttamente nella barra dei menu. Come detto in altre occasioni, è il più grande aggiornamento di sempre, ogni aspetto sarà del tutto trasformato o inedito. Anche Spotlight migliora con la possibilità di eseguire azioni come creare note, inviare una mail o avviare scorciatoie tutto in modo diretto e intuitivo. I risultati saranno anche più rilevanti e presenteranno dei filtri per esplorare i contenuti rapidamente.

Apple Intelligence altro fiore all’occhiello dei nuovi aggiornamenti

L’intelligenza artificiale di Apple arricchisce diverse funzioni, come Live Translation in Messaggi, FaceTime con le chiamate, e nuovi strumenti creativi come Genmoji, Image Playground e Shortcut. Tutte potenziate con modelli AI unici. Introdotte anche nuove app per i giochi con un Game Overlay integrato ricco di informazioni: titolo, interazioni e tanto altro a portata di mano. Confermato anche il supporto a Metal 4 che renderà l’esperienza gaming incredibile visivamente non solo lato hardware, con grafiche migliorate in chiave smart.

Compatibilità, beta e disponibilità di macOS Tahoe 26: il nuovo OS sarà compatibile con tutti i Mac Apple Silicon e molti Intel con chip T2 (es. Pro 2019, Air/Pro 2020‑2021). La versione beta per sviluppatori è già disponibile, mentre quella pubblica arriverà il mese prossimo. Il rilascio definitivo è previsto in autunno, presumibilmente tra settembre e ottobre.

Interessante anche notare come macOS Tahoe 26 rispetto al precedente macOS Sequoia, soprattutto con l’introduzione di Liquid Glass, segni il primo vero restyling estetico dai tempi di Big Sur. Inoltre, il supporto hardware anche per molti Mac Intel (con chip T2) non è così scontato. Da ribadire anche i vantaggi offerti con il nuovo Spotlight, ora quasi paragonabile ad un assistente virtuale, così come il ruolo crescente dell’Apple Intelligence on-device, che apre scenari nel campo della privacy e della produttività del tutto nuovi e innovativi.