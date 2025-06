Vodafone: 150 GB in 5G a 11,99€ al mese, minuti e SMS illimitati

Se stai pensando di cambiare operatore e vieni da Tim, WindTre, Kena o Very, questa offerta Vodafone potrebbe interessarti. Non tanto perché “è Vodafone”, ma perché in effetti il pacchetto è piuttosto interessante, soprattutto se consumi tanti Giga e non vuoi preoccuparti ogni mese di ricaricare o controllare il credito.

Vodafone lancia offerta 150 GB in 5G a 11,99€ al mese!

Con 11,99€ al mese ti porti a casa 150 Giga di internet in 5G. Non male, considerando che ormai tra social, video, mappe e streaming musicale quei Giga volano via. Naturalmente, per navigare in 5G devi avere uno smartphone compatibile e trovarti in una zona coperta dalla rete 5G di Vodafone (se vuoi sapere quali città lo sono, c’è l’elenco su voda.it/ReteVodafone5G).

Nel pacchetto sono inclusi anche minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, sia mobili che fissi. Occhio solo al solito discorso sull’uso corretto: se chiami troppo spesso verso altri operatori o ricevi solo chiamate sospette, Vodafone potrebbe fare qualche verifica. Ma se usi il telefono normalmente, non c’è problema.

Se viaggi in Europa, puoi usare 15,1 Giga dei tuoi 150 senza costi aggiuntivi. Quindi niente brutte sorprese in bolletta se ti porti dietro lo smartphone mentre sei in viaggio.

Una cosa comoda: nessun costo di attivazione, ma solo se fai tutto online. La SIM arriva gratuitamente a casa e puoi attivarla senza uscire di casa. In più, il prezzo dell’offerta rimane bloccato per 24 mesi, a patto che tu scelga il pagamento automatico con carta o PayPal.

A proposito: se attivi l’addebito automatico, Vodafone ricarica il credito da sola ogni volta che scende sotto i 5€, così non rischi mai di restare “a secco” per sbaglio. È una piccola cosa, ma ti evita rogne.

In sostanza: se vuoi tanti Giga, non hai voglia di pensare alle ricariche e arrivi da uno dei gestori compatibili, questa potrebbe essere una buona occasione per fare il salto.