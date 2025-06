Google Maps

Google introduce un restyling completo di Maps per Android Automotive, il sistema operativo dedicato alle auto. La nuova interfaccia debutta sulle vetture Polestar, con un design semplificato, grafica più chiara e maggiore attenzione alla sicurezza alla guida. L’obiettivo è ottimizzare l’esperienza di navigazione direttamente dal cruscotto, senza distrazioni.

Nuova interfaccia di Google Maps su Android Automotive

Il nuovo design di Google Maps per Android Automotive OS è pensato per offrire una visualizzazione più intuitiva, con elementi grafici ridotti al minimo e informazioni più leggibili. La mappa occupa ora più spazio sullo schermo, mentre le icone e i menu sono stati riposizionati per facilitare l’accesso durante la guida. Le modifiche mirano a migliorare l’ergonomia visiva, con colori più neutri e una disposizione dei comandi ottimizzata. Le funzioni principali, come la navigazione passo-passo e le segnalazioni sul traffico, restano al centro dell’esperienza, ma con un’interfaccia meno affollata.

Il primo modello a ricevere il nuovo Maps è Polestar 2, ma Google ha confermato che il restyling sarà esteso gradualmente anche ad altri veicoli compatibili con Android Automotive, in base al calendario di aggiornamenti dei singoli produttori.

Uno degli obiettivi principali del redesign è ridurre le distrazioni durante la guida. Per questo motivo, Google ha semplificato la disposizione delle informazioni, evitando la sovrapposizione di elementi grafici e testuali. Le indicazioni sono ora più grandi e visibili, con un contrasto elevato per essere facilmente leggibili anche in condizioni di luce difficili.

La schermata di navigazione mostra meno testo e più simboli, con suggerimenti vocali invariati. Le interazioni manuali, come la ricerca di destinazioni o la modifica del percorso, sono state adattate per richiedere meno tocchi e una navigazione più lineare nei menu.

Le migliorie rientrano in una strategia più ampia di Google sul fronte della guida sicura, che coinvolge anche altre applicazioni integrate nei sistemi infotainment delle auto, come Assistant e YouTube, quando il veicolo è fermo.

Android Automotive è il sistema operativo sviluppato da Google per essere integrato nativamente nei veicoli, a differenza di Android Auto che funziona tramite smartphone. Questo consente una gestione diretta del sistema infotainment, con app ottimizzate per l’hardware del veicolo.

La collaborazione con Polestar è una delle più consolidate. I veicoli del marchio elettrico utilizzano Android Automotive sin dal primo modello, e rappresentano spesso la piattaforma di test per le novità software di Google in ambito automotive.