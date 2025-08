Vodafone FAMILY+: Giga illimitati in 5G a 9,99€ al mese

C’è qualcosa di sorprendentemente liberatorio nel sapere che non dovrai più fare i conti con la ricarica del telefono proprio quando ne hai più bisogno. Nessun avviso dell’ultimo minuto, nessun messaggio che ti blocca la navigazione mentre stai cercando un indirizzo o guardando una serie in streaming. È proprio qui che entra in gioco FAMILY+ di Vodafone, una delle offerte più complete e, diciamocelo, meno stressanti in circolazione.

La nuova FAMILY+ di Vodafone: dati illimitati e zero stress da ricarica

Parliamo di 9,99 euro al mese, con un piccolo costo di attivazione (4,99 euro), e la spedizione della SIM è gratis. Ma la vera chicca sono i Giga illimitati in 5G – sì, illimitati – a patto che tu colleghi la SIM alla rete fissa Vodafone. Altrimenti, si parte comunque con 10 Giga, che non sono proprio noccioline. In ogni caso, se sei già cliente fisso, la buona notizia è che non devi fare nulla: i Giga illimitati si attivano automaticamente entro 48 ore.

E non finisce qui. Minuti e SMS? Anche quelli illimitati. Quindi puoi finalmente dire addio a quel riflesso nervoso di controllare quante chiamate ti restano o se hai ancora abbastanza SMS per rispondere al gruppo di famiglia senza far saltare la soglia. Naturalmente, tutto questo ha delle condizioni di uso corretto – giusto per evitare abusi – ma per un utilizzo normale non c’è nulla di cui preoccuparsi.

La promessa più rassicurante, però, è forse il prezzo bloccato per 24 mesi. In un’epoca in cui ogni mese sembra portare una sorpresa nei costi, sapere che per due anni non ci saranno sorprese nella tua bolletta è quasi un piccolo lusso.

E c’è un bonus per chi attiva tutto online: la SIM è gratuita. Nessuna spesa nascosta, nessuna trappola. E se scegli di pagare con carta o PayPal, niente più ricariche a memoria: quando il credito scende sotto i 5 euro, viene ricaricato automaticamente. Un pensiero in meno, e una preoccupazione in meno.

Insomma, FAMILY+ non è solo un’offerta telefonica. È un modo per alleggerirti un po’ la vita – almeno su quel fronte.