Iliad e Vodafone dominano in Italia rispettivamente su rete fissa e 5G

Qualcuno non aveva dubbi ma invece sono serviti i dati ufficiali a ratificare il tutto: i gestori più in gamba attualmente, rispettivamente per rete fissa e rete mobile in 5G, sono Iliad e Vodafone. I dati raccolti da Ookla sono stati ufficialmente pubblicati e riguardano la seconda metà del 2024. Sulla rete 5G, Vodafone non ha rivali, mentre per quanto riguarda la linea Internet in casa, Iliad si prende lo scettro con prestazioni eccezionali.

Vodafone domina nel mobile, Fastweb segue

Sono stati eccezionali i risultati raggiunti da Vodafone, che ha fatto registrare una velocità media in 5G per quanto riguarda il download pari a 252,43 Mbps, con 17,78 Mbps in upload. In realtà lo Speed Score, che tiene conto per l’80% del download e per il 20% dell’upload, ha premiato Fastweb che ha totalizzato 102,03 punti. Tenendo conto però del cosiddetto 5G puro, la corona è finita sulla testa di Vodafone: il punteggio è stato di 210,82 punti, quasi il doppio del primo inseguitore.

Iliad regina della rete fissa

Per quanto riguarda le connessioni domestiche, Iliad ha fatto il vuoto. Lo Overall Connectivity Score assegnato da Ookla per il periodo luglio-dicembre 2024 premia l’operatore con 81,48 punti, ben sopra Sky Wi-Fi (72,95) e WindTre (terzo). Iliad ha fatto la differenza soprattutto nello Speed Score: 345,86 punti, quasi il triplo rispetto al secondo in classifica.

Anche in termini di costanza del servizio (cioè quanti utenti ricevono almeno 25 Mbps in download e 3 Mbps in upload), Iliad resta in vetta, seppur con distacchi meno ampi.

La velocità nelle città italiane

Bari è la città con la rete mobile più veloce: 123,07 Mbps di media nel secondo semestre 2024, seguita da Bologna e Milano. All’opposto, Firenze chiude la classifica con appena 61,68 Mbps.

Sul fronte rete fissa, Genova si riscatta guidando la classifica nazionale con 266,88 Mbps in download medio. Seguono Milano e Palermo. Anche qui, Firenze resta fanalino di coda con 86,14 Mbps.

Sentiment e preferenze

Al di là dei numeri, Iliad conquista il cuore degli italiani: è l’operatore con il sentiment migliore secondo gli utenti Ookla, sia per la rete mobile (3,3 su 5) sia per quella fissa (3,86 su 5). Una conferma della fiducia nel brand, che riesce a combinare prestazioni, trasparenza e soddisfazione.