WindTre, ex clienti tentati da questo SUPER REGALO

L’operatore telefonico italiano WindTre continua ancora una volta a tentare i suoi ex clienti. Questa volta, l’operatore sta proponendo l’attivazione di una fantastica offerta di rete mobile ma non solo. Gli ex clienti che torneranno potranno infatti ricevere anche un buono regalo Amazon. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre tenta i suoi ex clienti con super promo e un bonus regalo Amazon

L’operatore telefonico italiano WindTre sta tentando i suoi ex clienti a tornare proponendo una super sorpresa. Come già accennato in apertura, tutti gli ex clienti che torneranno con l’operatore potranno ricevere in buono regalo Amazon. Tutto questo grazie alla nuova promozione resa disponibile dall’operatore telefonico denominata “Passa a WINDTRE e ricevi un Buono Regalo Amazon.it da 5 euro”.

Potranno usufruire di questa super promozione gli ex clienti selezionati dall’operatore. Quest’ultimo sta infatti proponendo tutto questo con una nuova apposita campagna SMS. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, ecco il messaggio inviato dall’operatore ai suoi fortunati ex clienti.

“Passa a WINDTRE con un’offerta 5G! 220GIGA, 50SMS e minuti illimitati a 5,99E/mese. Per te in regalo un buono Amazon da 5 euro! Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il 29/6. Costi, condizioni, copertura, privacy e regolamento su windtre.it/go220xs5gba5”.

In questo caso, l’operatore telefonico italiano WindTre sta proponendo l’attivazione di una delle sue offerte bomba. Si tratta dell’offerta mobile denominata WindTre GO 220 XS 5G. Quest’ultima offerta arriva ad includere un bubdle di traffico dati comprendente fino a ben 220 GB. Questi ultimi saranno inoltre validi per navigare con le nuove reti di quinta generazione di WindTre. Il bundle dell’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms da inviare sempre verso tutti i numeri. Nonostante questo bundle, gli ex clienti che attiveranno l’offerta dovranno sostenere un costo molto basso di soli 5,99 euro al mese.