Very Mobile: la nuova offerta 5G che cambia le regole del gioco

Abbandonare il vecchio operatore è diventato molto più semplice ed allettante. Very Mobile, a tal proposito, lancia una promozione davvero aggressiva, valida fino al 12 giugno. Ovvero per soli 9,99€ al mese, si avrà la possibilità di ricevere ben 440GB di traffico dati, chiamate e messaggi illimitati, con accesso al 5G incluso per sempre. Non ci sono costi di spedizione né brutte sorprese al momento dell’attivazione. Anzi, il contributo per attivare la nuova SIM, fisica o virtuale, è simbolico, appena 0,99 centesimi. Una volta ricevuta, l’attivazione avviene rapidamente via SPID, CIE o video identificazione.

La compatibilità con il 5G garantisce una connessione ultra veloce, disponibile con uno smartphone adeguato e nelle aree coperte, che oggi raggiungono il 97% della popolazione. Anche in 4G, le prestazioni restano elevate, assicurando una navigazione fluida e stabile fino a 30Mbps in download e upload. Insomma, la rete Very offre un servizio assolutamente all’avanguardia, ideale per lo streaming, il gaming e il lavoro da remoto.

Very Mobile: sempre connessi, ovunque, flessibilità, trasparenza e copertura totale

La filosofia dell’operatore è chiara. Non sono previsti vincoli contrattuali, nessuna penale in caso di disattivazione, nessun costo extra se si superano i Giga. In quel caso, la navigazione si blocca automaticamente per proteggere l’utente da addebiti indesiderati. Il rinnovo può avvenire in qualsiasi momento, direttamente dall’app, e il pagamento si limita al costo mensile dell’offerta. Ricaricare è semplice, anche in modalità automatica.

Con Very Mobile si naviga ovunque, anche in Europa. L’offerta include 12,6GB da usare senza costi nei Paesi dell’Unione. I minuti e gli SMS restano illimitati anche all’estero, per una comunicazione davvero senza confini. L’hotspot è sempre attivo, così si può condividere la connessione con altri dispositivi.

Chi sceglie Very non ha bisogno di preoccuparsi dei servizi a pagamento indesiderati, in quanto sono già tutti bloccati di default. Gli utenti hanno il pieno controllo della propria linea e possono anche modificare l’offerta attiva senza alcun addebito, in ogni momento. L’assistenza clienti è gratuita, accessibile tramite app, sito o numero verde.