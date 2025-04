Truffa pronta a colpire via SMS: il messaggio ha derubato gli utenti

Cosa succederebbe se i vostri dati personali finissero nelle mani di persone estranee con scopi tutt’altro che pacifici? Potrebbe effettivamente accadere qualsiasi cosa. Questo è ciò di cui dovrebbero avere paura agli utenti che stanno avendo a che fare con una truffa in particolare, o meglio con due che si diffondono tramite due messaggi.

Sono state tante le segnalazioni e sono stati tantissimi gli utenti fregati dai messaggi in questione che si possono diffondere sia tramite SMS che tramite e-mail. In basso ci sono tutte le informazioni del caso che possono chiarire quanto sta accadendo.

Truffa phishing e soldi scomparsi: ecco quali sono i messaggi che stanno girando in queste ore

Di fronte alle truffe è semplice all’apparenza riuscire a resistere ma ad oggi i mezzi dei malviventi sono molto più potenti rispetto a qualche tempo fa, come si può vedere dai messaggi che stanno girando in queste ore e che stanno fregando tantissime persone, fino a derubarle dei propri soldi. Il primo messaggio è quello qui in basso e fa credere agli utenti di essere in pericolo per un accesso non verificato:

“Avviso di sicurezza critico

Un’app sospetta è stata bloccata durante il tentativo di accesso al tuo account

MAIL DELLA VITTIMA

GOOGLE ha impedito a qualcuno di accedere al tuo account utilizzando un’app non di GOOGLE. Se non sei stato tu, questa persona conosce la tua password e dovresti cambiarla immediatamente.

Dispositivo non riconosciuto 12 minuti fa

Vicino a Dublino, Irlanda

53.208.135.199(Indirizzo IP)

Sei stato recentemente impedito di accedere al tuo account GOOGLE?

X No, proteggi l’account

✓ Sì“.

Questo è un altro messaggio molto pericoloso di fronte al quale si sono ritrovati tanti utenti senza però saperlo. Ecco il testo come è articolato:

“LIEFERUNG

CONSEGNA DEL PACCO SOSPESO!

STATO: FERMATO ALL’HUB DI DISTRIBUZIONE (ONERE DOGANALE IN SOSPESO)

POTREBBERO ESSERE APPLICATI COSTI DI CONSEGNA

PIANIFICA LA CONSEGNA ORA

unsb“.