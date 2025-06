Nvidia: iniziati i lavori anche per la RTX 5050 desktop

Secondo le ultime voci di corridoio, la nota società californiana dopo aver archiviato il rilascio dei modelli principali della sua nuova serie RTX 50 basata su architettura Blackwell ora starebbe preparando il terreno per l’arrivo dell’ultima scheda di fascia super base ovvero la RTX 5050.

Nello specifico in passato l’azienda aveva relegato questo modello alla sola fascia laptop senza produrre una scheda discreta dedicata alla fascia desktop, allo stato attuale è un po’ impossibile riuscire a prevedere se anche quest’anno la storia si ripeterà, ovviamente è altamente probabile dal momento che tutta la capacità di produzione è già abbastanza saturata dalle schede desktop di fascia più elevata, dunque impegnare ulteriori risorse per una scheda di fascia così bassa non sarebbe molto conveniente.

Caratteristiche

Secondo l’indiscrezione, comunque la scheda grafica in questione dovrebbe adottare a differenza di tutte le altre sorelle della linea una memoria RAM di tipo GDDR 6 per un totale di 8Gb e dovrebbe puntare sul chip GB207 con 2.560 core CUDA, ben meno (circa 2/3) dei 3.840 della 5060.

Queste caratteristiche tecniche, come potete intuire da voi, inseriscono la scheda perfettamente all’interno dei modelli dedicati al gaming in full HD, nel dettaglio e la quantità di memoria in questo caso a fare da collo di bottiglia dal momento che elevare la risoluzione anche di poco andrebbe a saturare la memoria video disponibile, poi ovviamente c’è da considerare anche la minore presenza di core di elaborazione per la grafica.

Per quanto riguarda il prezzo, non è possibile fare delle previsioni dal momento che gli elementi da tenere in considerazione sono davvero tanti, soprattutto per quanto riguarda anche la concorrenza di AMD che potrebbe tirare fuori un’altra scheda di fascia base molto interessante, come già fatto poco tempo fa, per competere con le schede mainstream di Nvidia, nonostante tutto in teoria, la scheda in questione dovrebbe essere presentata intorno a luglio.