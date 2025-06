Google Meet: arriva la condivisione via telecamera e le presentazioni in diretta

Google rivoluziona il modo di partecipare alle videoconferenze. Attraverso un post pubblicato sul suo blog ufficiale, l’azienda di Mountain View ha presentato una nuova funzionalità di GoogleMeet che promette di cambiare il funzionamento delle riunioni virtuali. Gli utenti, infatti, potranno ora trasmettere contenuti in diretta utilizzando il feed di una telecamera collegata al proprio dispositivo. Che si tratti di una document camera, una videocamera professionale o un altro strumento video esterno, sarà possibile mostrare in tempo reale oggetti fisici, materiali cartacei o ambienti, migliorando la qualità visiva delle presentazioni.

Schermo condiviso più veloce: Google ottimizza anche le prestazioni generali

Questa funzione si rivolge in particolare a chi utilizza Google Meet in ambito lavorativo o scolastico, come docenti, formatori, professionisti creativi e tecnici. Con un semplice collegamento della telecamera, il contenuto può essere condiviso durante la videoconferenza senza dover utilizzare lo schermo del computer o caricare file digitali. Secondo Google, l’aggiornamento offrirà maggiore flessibilità e renderà l’esperienza più naturale, come se si stesse mostrando qualcosa di persona. Un vantaggio notevole anche per chi produce contenuti video o trasmette in streaming. Poiché sarà possibile gestire tutto direttamente all’interno della piattaforma, senza strumenti esterni o complicazioni tecniche.

Accanto alla possibilità di usare telecamere esterne, Google sta introducendo anche altri miglioramenti volti a perfezionare la funzionalità di condivisione dello schermo. Tutti cambiamenti pensati per offrire presentazioni più scorrevoli, con meno interruzioni e caricamenti più rapidi. Anche questo aggiornamento è in fase di distribuzione graduale e arriverà entro alcune settimane per tutti gli utenti delle versioni Business Standard e Plus, EnterpriseStandard e Plus, FrontlineStandard, Enterprise Essentials, Education Plus e per gli account individuali.

Insomma, con queste novità, Google dimostra ancora una volta la volontà di adattarsi alle esigenze di un’utenza sempre più orientata alla produttività digitale. Le riunioni online diventano così più dinamiche, accessibili e visivamente efficaci. Il lavoro da remoto o ibrido guadagna uno strumento in più per essere competitivo e coinvolgente.