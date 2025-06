Nintendo Switch 2, preoccupazioni sulle registrazioni della voce

Ad un mese dal lancio di Nintendo Switch 2 l’azienda ha aggiornato termini e condizioni che ognuno di noi sottoscrive per utilizzare i prodotti e servizi offerti. In una parte dell’accordo Nintendo spiega che le interazioni video e audio degli utenti potrebbero essere registrate e monitorate.

La funzione che consente all’azienda di raccogliere dati video e audio è la nuova arrivata: l’opzione GameChat. Prima di utilizzarla, sulla console vengono mostrati i Termini che descrivono nel dettaglio in che modo il contenuto delle chat viene “registrato e memorizzato temporaneamente”. I materiali ottenuti potrebbero finire anche nelle mani di partner o delle forze dell’ordine. Tuttavia, per quanto questa novità possa allarmare gli utenti, l’azienda garantisce che avverrà solo se un utente segnala una violazione delle Linee Guida della community di Nintendo.

Nintendo Switch 2, con il debutto di GameChat arriva anche la possibilità che l’azienda monitori le conversazioni

La possibilità di reperire le registrazioni delle sessioni di GameChat vale solo per le ultime tre rilevate e per gli ultimi tre minuti di ognuna. Questo è un ulteriore segnale positivo per chi teme per la propria privacy, lascia intendere che in qualunque caso le registrazioni non sono mai acquisite e archiviate per intero. Inoltre, stando ai Termini aggiornati da Nintendo, le registrazioni sono disponibili solo entro le 24 ore dall’invio del report, superate le ore previste saranno cancellate dall’archiviazione locale. Anche la fase iniziale non è immediata. Se Nintendo riceve una segnalazione, l’utente viene prima avvisato della possibile divulgazione di dati sensibili e ha libera scelta in merito. Se non acconsente a tale potenziale acquisizione, i dati non potranno essere utilizzati.

Nintendo Switch 2 porta con sé importanti novità e questa nuova gestione della privacy è, in realtà, tra queste. L’azienda spiega che l’obiettivo è solo proteggere gli utenti, soprattutto se minorenni, e incitarli a rispettare fedelmente tutte le Linee Guida. Sono in vigore anche altre misure per la tutela dei minori e degli utenti. Questa possibilità di sorvegliare le sessioni di GameChat, laddove richiesto, è solo una cautela in più. Anche se, per molti non è altro che un’intrusine della propria privacy.