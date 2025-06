Iliad PROMO SUPER: una nuova idea di telefonia

In un mercato dove le promesse sono spesso tradite da costi nascosti e clausole ambigue, Iliad continua a distinguersi. L’operatore francese, ormai ben radicato in Italia, ha rivoluzionato il concetto di telefonia mobile con un’offerta chiara, stabile e soprattutto priva di sorprese. Stiamo parlando di “Giga 200”. Ovvero una promo che al costo di 9,99€ al mese prevede 200GB di traffico in 4G/4G+ e 5G, minuti e SMS illimitati, il tutto senza vincoli contrattuali. Il prezzo non subirà modifiche nel tempo e l’attivazione ha un costo unico di 9,99€.

Copertura solida e condizioni chiare: il modello Iliad si consolida

Ma non è solo il volume di traffico a rendere interessante la proposta. Iliad integra gratuitamente anche una serie di servizi che altrove risultano spesso a pagamento. Tra questi vi è hotspot, segreteria telefonica, controllo del credito, nessuno scatto alla risposta e tecnologia VoLTE. Anche il roaming in Europa è incluso, con 13GB di traffico dedicato e l’uso illimitato di minuti e SMS nei paesi dell’Unione. Ma non finisce qui. L’offerta include anche chiamate senza limiti verso oltre 60 destinazioni internazionali. Tutto ciò, sempre al prezzo promesso e senza costi nascosti.

Le condizioni di utilizzo previste da Iliad sono costruite su criteri di correttezza. L’utente deve risiedere abitualmente in Italia o avere un legame stabile con il Paese. L’utilizzo del servizio in Europa deve essere inferiore rispetto a quello nazionale. In caso contrario, sono previsti dei sovrapprezzi ben specificati. Anche questa è una forma di trasparenza, in quanto ogni regola è spiegata in modo accessibile e consultabile.

La rete iliad copre il territorio nazionale con 4G, 4G+ e 5G, compatibilmente con le zone coperte e i dispositivi utilizzati. Chi è già cliente mobile con un piano da 9,99 o 11,99€ al mese può accedere a un’ulteriore agevolazione combinando la propria offerta con la fibra iliad. Il risparmio annuale può arrivare a 48€, a patto di mantenere attivi entrambi i servizi. È un vantaggio concreto, pensato per chi cerca una soluzione unica e coerente.