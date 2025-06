Auto elettriche in Italia 2025: ancora così poche?

Un mercato europeo irraggiungibile e i bonus per le auto elettriche

Mentre l’Italia arranca, l’Europa viaggia veloce nella transizione verso le auto elettriche. In Francia le auto elettriche hanno raggiunto una quota del 18,5%. In Germania il dato è simile. Il Regno Unito ha superato il 20%, mentre Belgio e Olanda hanno toccato cifre record del 32,5% e 34%. L’Italia? Ferma al 4,8%. Troppo poco per pensare a una vera transizione. Eppure, il potenziale esiste. Modelli più accessibili iniziano a farsi largo tra le opzioni dei consumatori. Che cosa manca allora? Incentivi efficaci e disponibili subito. Aspettare ancora vuol dire bloccare un mercato già fragile.

Il Governo, nel frattempo, ha annunciato nuovi bonus per le auto elettriche. Una scelta strategica, secondo Motus-E, per evitare di disperdere risorse inutilizzabili del PNRR. Il problema? Il tempo. Se gli incentivi tardano, il mercato si congela. È già successo. Nel 2024 l’attesa dell’Ecobonus aveva quasi azzerato le vendite per settimane. Adesso si rischia lo stesso cortocircuito. Fabio Pressi, presidente di Motus-E, ha sottolineato quanto sia fondamentale agire in fretta. Gli utenti più fragili potrebbero finalmente accedere a un’alternativa sostenibile. Ma senza rapidità, anche questo spiraglio potrebbe chiudersi. Si può davvero permettere il Paese di rinunciare ancora a un futuro elettrico?