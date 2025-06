Iliad

Iliad lancia una nuova iniziativa per contrastare le truffe telefoniche e i tentativi di phishing via SMS. L’operatore invierà un messaggio automatico di sicurezza agli utenti che ricevono chiamate o messaggi sospetti, per informarli in tempo reale e ridurre il rischio di frodi. L’annuncio arriva direttamente dall’amministratore delegato Benedetto Levi.

Nuovo messaggio automatico per segnalare truffe telefoniche

La novità riguarda un sistema di notifica automatica pensato per proteggere gli utenti Iliad da tentativi di raggiro, sempre più frequenti e sofisticati. Secondo quanto spiegato da Levi, l’operatore invierà un messaggio di avviso quando riconoscerà comportamenti anomali, come una chiamata proveniente da un numero noto per attività fraudolente o un SMS con link ingannevoli.

Il testo del messaggio conterrà informazioni chiare e verificabili, senza alcun riferimento diretto all’utente, e sarà inviato esclusivamente da Iliad. L’obiettivo è rafforzare la consapevolezza degli utenti, fornendo uno strumento semplice per riconoscere in anticipo un potenziale rischio.

Molti utenti non riescono a identificare tempestivamente un tentativo di phishing. Questo accade soprattutto quando il messaggio o la chiamata sembrano provenire da fonti attendibili, come banche o enti pubblici. Il sistema di Iliad interviene proprio in questi casi, inviando un SMS informativo che segnala il pericolo, anche se l’utente ha già risposto o cliccato sul contenuto.

L’iniziativa si distingue perché non richiede app o attivazioni manuali. Il messaggio arriva in automatico, senza che l’utente debba configurare nulla, e contiene soltanto indicazioni essenziali, per evitare confusione o allarmismi inutili.

Secondo Benedetto Levi, è fondamentale che un operatore telefonico faccia la sua parte nella lotta alle truffe digitali. Per questo motivo Iliad ha deciso di inserire nei suoi processi un sistema proattivo di notifica, che consente di informare subito il cliente senza invadere la sua privacy o bloccare in autonomia le comunicazioni.

Levi sottolinea che l’operatore non analizzerà il contenuto dei messaggi ricevuti né ascolterà le chiamate, ma si baserà su dati di traffico e segnalazioni ufficiali, ad esempio dai provider, dalle autorità competenti o da sistemi di rilevamento automatici.

Il sistema è già in fase di test e sarà attivo a breve su tutta la rete Iliad, senza costi aggiuntivi per l’utente. L’operatore precisa che la funzione non sostituisce il giudizio personale, ma lo affianca con uno strumento immediato e trasparente.