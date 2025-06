Google Drive si arricchisce con l’intelligenza artificiale Gemini

Google Drive continua a potenziare le sue capacità grazie all’integrazione di Gemini, l’intelligenza artificiale di ultima generazione già attiva da maggio in italiano. A breve, la piattaforma offrirà agli utenti di Google Workspace una funzione innovativa chiamata “Catch me up”. Questo strumento AI permetterà di identificare rapidamente i file modificati dall’ultima visita e generare un riepilogo chiaro e sintetico delle modifiche apportate.

Una funzione intelligente per restare sempre aggiornati sui documenti condivisi su Google

La novità riguarda principalmente Google Docs, ma coinvolge anche Fogli e Presentazioni, includendo commenti e revisioni. “Catch me up” sarà accessibile tramite un pulsante dedicato nel carosello di suggerimenti chiamato “Chiedi a Gemini”. Premendolo, si aprirà un pannello laterale che mostrerà un elenco puntato con tutte le modifiche rilevate, così da offrire una panoramica immediata dei cambiamenti più importanti.

La nuova feature può essere utilizzata sia per un singolo documento sia per l’intero spazio di lavoro. Gemini sarà in grado di riconoscere automaticamente se ci sono stati aggiornamenti o commenti nuovi rispetto all’ultima visualizzazione, segnalando la presenza di modifiche con un’icona circolare accanto al nome del file nella lista dei documenti. Basta cliccarci sopra per ottenere il riepilogo dettagliato.

“Catch me up” sarà disponibile nelle prossime settimane per gli utenti con piani Google Workspace Business Standard e Plus, Enterprise Standard e Plus, nonché per i clienti che hanno sottoscritto gli add-on Gemini Education o Gemini Education Premium. Anche gli abbonati a Google One AI Premium (ora chiamati Pro e Ultra) potranno sfruttare questa novità, annunciata durante il Google I/O 2025.

Questa implementazione rappresenta un ulteriore passo di Google verso l’automazione intelligente del lavoro collaborativo. Con un numero crescente di documenti condivisi e modificati da team distribuiti, avere uno strumento che riassume i cambiamenti risparmia tempo prezioso, evitando la necessità di rivedere manualmente ogni singola modifica. Gemini, quindi, non solo aiuta a lavorare in modo più efficiente, ma migliora anche la gestione della comunicazione interna.