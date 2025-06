Gemini rivoluziona Gmail: ora le email si leggono da sole

Non è più necessario aprire ogni singolo messaggio per capire cosa sta succedendo in una lunga conversazione. Con le Gemini summary cards, Gmail introduce un cambiamento rilevante nell’interfaccia dell’app per Android e iOS. L’idea è semplice ma potente. Essa consiste infatti nel riassumere automaticamente i punti salienti di una serie di email ricevute aggiornando il contenuto in tempo reale. Le informazioni essenziali vengono presentate in alto nella schermata, pronte per essere lette in pochi secondi. Si tratta quindi di una soluzione pensata per ridurre la fatica della lettura continua e aumentare la produttività.

Gemini migliora l’efficienza delle comunicazioni digitali

Questo strumento non sostituisce le schede già presenti in Gmail, cioè quelle che mostrano dettagli su viaggi, acquisti o eventi. Le nuove schede di Gemini sono diverse, poiché sintetizzano il contenuto testuale delle mail, anche quando ci sono numerose risposte. L’intelligenza artificiale lavora in modo dinamico, adattandosi alla conversazione ogni volta che prosegue. Ciò significa che ogni nuovo messaggio ricevuto viene integrato nel riassunto. Il risultato è una sintesi sempre aggiornata della discussione in corso, funzionalità utile soprattutto in ambito lavorativo.

Google ha inizialmente introdotto questa opzione con un tasto manuale, “Riepiloga questa e-mail“, posto in alto nel messaggio. Oggi quel pulsante non è più necessario. Il sistema infatti riconosce automaticamente le conversazioni più complesse e inserisce il riepilogo direttamente nella schermata principale dell’email. Ciò però non sarà disponibile per tutti. Attualmente, le Gemini summary cards sono riservate agli utenti con abbonamenti Google Workspace di livello Business, Enterprise o AI Premium. In più, sono compatibili solo con email in lingua inglese, almeno per ora.

Per sfruttare al massimo questa novità, è necessario attivare anche le funzioni intelligenti su Gmail, Google Chat e GoogleMeet. In cambio, quindi, si ottiene uno strumento capace di ridurre notevolmente il tempo dedicato alla lettura di thread lunghi o confusi. Tale novità mostra chiaramente la direzione verso cui si muove la posta elettronica. Un futuro in cui sarà l’AI a leggere e a capire per noi, lasciandoci solo le decisioni.