AliExpress DIMEZZA il prezzo di Motorola Razr 50: risparmio di 280 euro

Acquistare Motorola Razr 50, uno dei foldable più amati ed economici dell’ultimo periodo, costa ancora meno, questo è possibile con la promozione che AliExpress ha deciso di attivare in questi giorni, facilitando di molto la vita di ogni utente.

Reso disponibile sul mercato nel corso del secondo quadrimestre del 2024, Motorola Razr 50 rappresenta la giusta evoluzione del flip-phone per eccellenza, un prodotto che raggiunge dimensioni di 171,3 x 73,99 x 7,25 millimetri di spessore con un peso di 188,4 grammi. Il processore è di casa MediaTek, precisamente parliamo di Dimensity 7300X, octa-core con frequenza di clock a 2,5GHz, affiancato dalla presenza di una GPU Mali-G615 MC2, oltre ad una configurazione con 8GB di RAM ed almeno 256GB di memoria interna (non espandibile).

Come tutti i flip-phone, anche questo modello include due display: uno interno da 6,9 pollici di diagonale, con risoluzione 1080 x 2640 pixel, 413 ppi, LTPO AMOLED e refresh rate fino a 120Hz, per passare poi sull’esterno da 3,6 pollici di diagonale, un P-OLED da 1056 x 1066 pixel.

Motorola Razr 50 ha un prezzo economico su AliExpress

Un risparmio assolutamente degno di nota vi attende sull’acquisto di Motorola Razr 50, uno smartphone che in tantissimi hanno desiderato ardentemente, e che finalmente oggi possono acquistare con lo sconto pensato da AliExpress. Il listino di 694,23 euro viene fortemente ridotto in questi giorni del 40%, a scendere fino a soli 413,45 euro. Il risparmio è decisamente imporante per l’acquisto a questo link.

Gli utenti interessati all’acquisto devono comunque sapere essere dotato di una batteria da 4200mAh, un quantitativo appena sufficiente che permette di utilizzare il device per poco più di una giornata, prima di essere costretti a ricorrere alla ricarica. Ottimo è il comparto fotografico, nella parte posteriore sono presenti due sensori: un principale da 50 megapixel ed un ultragrandangolare da 13 megapixel, più che interessanti per una maggiore versatilità in ogni momento di utilizzo nel corso della giornata, e non solo.