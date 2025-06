Final Fantasy VII Remake Intergrade e XVI arrivano su Xbox

Buone notizie in arrivo per gli utenti Xbox. Durante l’evento Xbox Showcase 2025 è arrivato un annuncio riguardo l’universo di Final Fantasy. A tal proposito, Square Enix ha dichiarato che alcuni dei recenti capitoli della saga stanno arrivando su Xbox. Per un lungo periodo tali titoli sono stati un’esclusiva di altre piattaforme. Ora, invece, Final Fantasy VII Remake Intergrade e Final Fantasy XVI si preparano a conquistare anche il pubblico della console Microsoft.

I recenti capitoli di Final Fantasy arrivano su Xbox

FF VII Remake Intergrade sarà disponibile sulla console Microsoft nei prossimi mesi (autunno/inverno). Si tratta di un ritorno in grande stile per il celebre titolo del 1997. Quest’ultimo, arricchito con alcune novità, è stato annunciato con un trailer di 30 secondi. Il video mostra brevi, ma suggestive sequenze di gameplay. Come noto, si tratta di un gioco già conosciuto e apprezzato. Eppure, la sua disponibilità su una nuova piattaforma rappresenta un’importante espansione per i fan del franchise.

Allo stesso tempo, Final Fantasy XVI è già acquistabile su Xbox a partire da subito. Il trailer dedicato al titolo è più lungo e approfondito. Offre una panoramica generale del gioco, perfetta per chi non lo avesse ancora provato. Vengono mostrati vari aspetti della storia. Elementi che accendono l’entusiasmo di chi già conosce il gioco ed anche di chi sta per scoprirlo per la prima volta. Anche qui, pur trattandosi di un gioco già noto ai videogiocatori su altre piattaforme, la notizia ha generato grande entusiasmo per gli utenti Xbox.

L’apertura della saga Final Fantasy verso l’ecosistema di Microsoft segna una svolta interessante. Considerando tali uscite, è facile ipotizzare che anche Final Fantasy VII Rebirth, al momento disponibile solo su PlayStation 5 e PC, potrebbe approdare su Xbox in futuro. E, seguendo questa logica, non è da escludere che anche il terzo e conclusivo episodio possa essere lanciato in contemporanea su tutte le piattaforme. Non resta che attendere e scoprire i prossimi sviluppi.