Skoda Eviatiq: nuovi dettagli del SUV elettrico da corsa

La nuova Skoda Eviatiq testa le curve del Nürburgring, attirando gli sguardi degli appassionati. Nonostante la livrea mimetica, che cerca di nasconderne le forme, la silhouette non mente. Il corpo vettura lungo 4,9 metri tradisce le proporzioni da SUV generoso, pensato per viaggiare con sette persone a bordo senza sacrificare l’estetica. Il linguaggio stilistico Modern Solid affiora in più punti, accompagnato dal frontale definito Tech Deck Face, già visto sulle nuove Elroq ed Enyaq. Qui, telecamere e sensori sono incastonati in quella che un tempo era solo una griglia. I fari a LED della Skoda dal design inedito e il cofano con forma a conchiglia anticipano una firma luminosa riconoscibile al primo sguardo. Dietro, poi, un alettone pronunciato e gruppi ottici sottili chiudono una coda scolpita nel vento.

Dentro la Skoda c’è spazio per tutti

Linee squadrate e sbalzo posteriore contenuto suggeriscono una scelta funzionale oltre che stilistica. Lo spazio interno della Skoda Eviatiq appare concepito per accogliere, gestire e far viaggiare. Nessun centimetro sembra sprecato, nessun passeggero sacrificato. Il pianale è quello noto, la piattaforma MEB del gruppo Volkswagen, garanzia di solidità e versatilità. Già usata per la Skoda Enyaq ed Elroq, qui viene spinta verso nuove configurazioni. Batterie integrate nel pavimento e motori silenziosi sono il clou della prossima mobilità Skoda. Sarà ora davvero pronta a sfidare le aziende più forti che hanno conquistato il segmento?

Il debutto su strada della nuova Skoda è atteso entro il 2026, al massimo nei primi mesi del 2027. Il nome non è però ancora definitivo, potrebbe sì essere Eviatiq, ma anche Vision 7S, omaggio al concept che l’ha ispirata. I prototipi in pista, tuttavia, lasciano pochi dubbi. Skoda prepara qualcosa di concreto, massiccio, diverso. Quando arriverà sul mercato, troverà ad aspettarla rivali già affermate, come Peugeot e-5008 e Kia EV9. Sarà all’altezza del confronto? Oppure riuscirà addirittura a riscrivere le regole del SUV familiare elettrico? Il Nürburgring, intanto, ha già messo in chiaro che questa Skoda fa sul serio.